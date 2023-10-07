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Токаев принял участие в церемонии открытия газопровода, проходящего через Казахстан

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:43
Токаев принял участие в церемонии открытия газопровода, проходящего через Казахстан
фото с сайта Tengrinews.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В рамках рабочего визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию состоялась церемония запуска транзита российского природного газа по территории Казахстана в Узбекистан через магистральный газопровод "Средняя Азия - Центр".

В торжественном мероприятии наряду с Главой нашего государства приняли участие Президент России Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что это историческое событие открывает еще одну яркую страницу в летописи добрососедских отношений между странами, поднимая на качественно новый уровень стратегическое сотрудничество и взаимодействие в области энергетики Казахстана, России и Узбекистана.

"Газовая отрасль играет большую, можно сказать, особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому данный проект отвечает интересам всех участвующих сторон. Казахстан своевременно и в полном объеме завершил подготовку магистрального газопровода на своей территории.

Проект обеспечит диверсификацию российских экспортных поставок газа, будет способствовать расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана и позволит удовлетворить растущие потребности Узбекистана в природном газе в объеме до 3 миллиардов кубометров в год. Он также придаст мощный импульс промышленному развитию наших стран, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан", – сказал лидер Казахстана.


Источник: Тengrinews.kz
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