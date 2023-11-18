Дело OLIMP.KZ: казахстанку экстрадировали из Германии

Подозреваемую в совершении преступлений в сфере игорного бизнеса в составе преступной группы экстрадировали из Германии в Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Объявленную в международный розыск гражданку Казахстана "Д" экстрадировали из Германии для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступной группе, связанной с деятельностью букмекерской конторы "OLIMP.KZ".
Женщина подозревается в том, что в 2014-2019 годах в составе преступной группы принимала участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путем.
В результате указанной противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86,7 миллиарда тенге. В этой связи в отношении нее было начато досудебное расследование и объявлен международный розыск.
В мае текущего года она была задержана на территории Германии. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор Астаны.
За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества. Экстрадиция разыскиваемой стала возможной благодаря тесному сотрудничеству с германскими компетентными органами.
Кроме того, несмотря на отсутствие договора о выдаче с Германией, в текущем году из этой страны в Казахстан были экстрадированы еще 2 лица, подозреваемые в совершении убийства и наркоторговле.
В свою очередь германской стороне выданы 2 лица, разыскиваемые за вымогательство и изнасилование.
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