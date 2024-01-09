В Казахстане начнут штрафовать предпринимателей за отказ от приема безналичных платежей

"В случае, если они отказываются принимать платежи с использованием платежных карт повторно, то им грозит штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 КоАП)", – добавил Бекжуманов.

"Если налогоплательщик согласен с нарушениями, ему необходимо зарегистрировать ИП либо представить дополнительную декларацию с отражением незадекларированных сумм доходов. А если он не согласен с этим, то он вправе представить пояснение об отсутствии нарушений с приложением подтверждающих документов", – рассказал Бекжуманов.

"За невыдачу чека предусмотрен штраф от 15 МРП (55 380 тенге) до 50 МРП (184 600 тенге). Контрольные меры не затронут добросовестных налогоплательщиков", – отметил представитель налогового органа.

"Под проверку попадут только лица, получившие мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд. То есть, в случае наличия признаков предпринимателей деятельности. Проверка мобильных переводов нацелена на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности", – резюмировал он.

Казахстанских бизнесменов могут оштрафовать на 147,6 тыс. тенге за отказ принимать платежи с использованием платежных карт, передает LS.По словам представителя департамента госдоходов Астаны Анвара Бекжуманова, в первый раз предпринимателей будут привлекать к административной ответственности.Он пояснил, что камеральный мониторинг направлен на самостоятельное устранение нарушений со стороны налогоплательщиков. В частности, предпринимателям будут рассылаться уведомления с информацией о выявленных нарушениях.Вместе с тем спикер пояснил, что без регистрации ИП грозит штраф от 15 МРП (55 380 тенге) до 100 МРП (369 200 тенге). А за сокрытие доходов – в размере 200% от суммы неуплаченных налогов, при повторном нарушении – 300%.Бекжуманов напомнил, что в 2023 году по итогам 2022 года в КГД поступила информация о переводах на личные банковские счета от 100 разных лиц за три последовательных месяца. При этом он подчеркнул, что финструктуры предоставляют эти данные только по лицам, соответствующим определенным критериям.1 МРП – 3692 тенге