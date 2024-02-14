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Автомобилисты Атырау потребовали снизить утильсбор и первичку

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:23
Автомобилисты Атырау потребовали снизить утильсбор и первичку
Кадр из видео
На митинг атыраусцы собрались 13 февраля в микрорайоне Нурсая. Как сообщает Azh.kz, автомобилисты потребовали снизить утильсбор и сбор за первичную регистрацию для машин из Грузии и ОАЭ. Аргументы озвучил один из участников митинга от имени всех собравшихся:

— Авто из-за рубежа стоит дёшево, и качество высокое. Мы привезли машины за свои деньги, заработанные честным трудом. Оплатили таможенную пошлину и ездим с транзитными номерами. В Казахстане размер утильсбора слишком высок, поэтому мы не имеем возможности получать казахстанские номера. Для машин с объёмом двигателя в 2.5 за утильсбор требуют 923 тысячи тенге, а с объёмом 3.5 — 2 млн 122 тысячи 900 тенге. За первичную регистрацию — 1 млн 800 тысяч тенге. Мы не знаем, откуда такая цена, и никакая организация это нам не может объяснить. Поэтому, учитывая вышесказанное, просим снизить размер утильсбора до 100 тысяч тенге, а за первичную регистрацию — также 100 тысяч тенге.


— Мы не понимаем, зачем такие высокие утильсборы в нашей стране? Куда уходят эти деньги? Очевидно, что это лишь пополнение карманов определённых лиц, — поддержали выступающего автомобилисты.




Итогом митинга стало письмо президенту Касым-Жомарту Токаеву и премьер-министру Олжасу Бектенову, которое подписали собравшиеся.

В данное время утильсбор за легковые авто в Казахстане взимается в размере от 276 900 до 2 122 900 тенге в зависимости от объёма двигателя. А за грузовики и автобусы доходит до 2 492 100 тенге.

При этом за первичную регистрацию авто с владельцев взимают от 923 до 9 230 000 тенге, принимая во внимание при расчётах возраст и категорию транспортного средства.
Автомобилисты Атырау потребовали снизить утильсбор и первичку

Отметим также, что с конца 2023 года ездить по Казахстану на машинах с иностранным учётом гражданам РК запрещено. Отчасти и это побудило собраться автовладельцев, ведь до запрета многие продолжали ездить на транзитах и на зарубежных номерах по несколько месяцев и даже лет.

Дополнено 14.02.2024 в 13:05:

Как стало известно, схожие митинги автомобилистов прошли ещё в нескольких казахстанских городах, в том числе в Астане.



Источник: kolesa.kz
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