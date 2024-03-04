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Группа казахстанцев приехала в Астану из разных регионов с требованием отменить утильсбор

Просмотров:179 Опубликовано: Сегодня, 21:19
Группа казахстанцев приехала в Астану из разных регионов с требованием отменить утильсбор
фото: КазТАГ/©Алена Субботина
Астана. 4 марта. КазТАГ – Алена Субботина. Инициативная группа казахстанцев в составе нескольких десятков человек приехала в Астану из разных регионов страны, чтобы потребовать отменить утильсбор в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Сегодня мы – админы из разных групп в WhatsApp и социальных сетей – приехали в Астану, чтобы поговорить с министерством промышленности и строительства, поговорить и внести свои предложения и требования по отмене первичной налоговой регистрации, утильсбора. Потому что этот утильсбор дал обратную реакцию на казахстанский автопарк. Как в 2016 году ввели эту первичную налоговую регистрацию, так в Казахстане средний возраст машин от 20 до 24 лет вырос», - сказал юрист и автолюбитель Еркебулан Кулбасов во время сбора инициативной группы возле здания министерства промышленности и строительства в Астане в понедельник.


По словам представителей группы, утильсбор не оправдал себя как заградительная мера для развития отечественного автопрома.

«Мы сейчас требуем убрать утильсбор, приравняться к ведущим странам мира, чтобы прировняли к ним или вообще убрали. Потому что утильсбор это как ВИЧ нашей казахстанской экономики. Это касается не только автомобилистов, есть сельхозники, грузовые авто, логистику которые обеспечивают, из-за этого продукты, все дорожает», - считает Кулбасов.


Собравшиеся отметили, что они лишь представители-администраторы, которые выступают от лица тысяч казахстанцев, которые объединяются в группы с требованием отменить утильсбор. По Казахстану, утверждают они, порядка 300 таких групп.

«У меня старая казахстанская машина, я хочу, чтобы продав ее, сдав у утилизацию, чтобы у меня был выбор: купить заграницей машину или здесь новую, чтобы меня в этом выборе никто не ограничивал, чтобы я мог привести себе хорошую машину», - поделился автолюбитель.


Напомним, 11 января 2022 года после трагических январских событий президент Касым-Жомарт Токаев поручил лишить ТОО «Оператор РОП» монопольного права на осуществление утильсбора. Он подчеркнул, что этим должна заниматься государственная организация, как в зарубежных странах. 19 января 2022 «Оператор РОП» лишился права собирать утильсбор – эту компанию связывают с Алией Назарбаевой. Функции оператора перешли к АО «Жасыл даму».


Источник: kaztag.kz
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