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Казахстанская пара нашла клад со 100 долларами в Италии от телепередачи «Орел и решка. Казахи»

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:00
Казахстанская пара нашла клад со 100 долларами в Италии от телепередачи «Орел и решка. Казахи»
кадр из видео
Пара из Казахстана нашла бутылку со 100-долларовой купюрой, спрятанную ведущими казахстанской версии известной программы «Орел и Решка. Казахи», передает корреспондент агентства Kazinform.

Новый выпуск программы, в котором ведущие Куралай Анарбекова и Гани Ажикенов посетили знаменитый итальянский город на воде, Венецию, вышел 8 марта. По традиции они спрятали бутылку со 100-долларовой купюрой и в эпизоде подробно показали ее координаты. Клад находился на острове Лидо.


Через несколько дней стало известно, что отыскать бутылку удалось паре из Казахстана. Они отправили видео с найденным кладом авторам телепередачи.

— Всем привет из Венеции! Спасибо Гани и Куралай за такой хороший выпуск! Мы нашли 100 долларов и бутылку. Было очень круто, крутой опыт. Спасибо, — сказал казахстанец на видео.


Напомним, 16 февраля на телеканалах Jibek Joly и Silk Way стартовала казахстанская версия популярной телевизионной франшизы «Орел и Решка. Казахи».


Источник: inform.kz
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