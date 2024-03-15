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Спор дух водителей: в индустриальной зоне Алматы произошло нелепое ДТП

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:09
Спор дух водителей: в индустриальной зоне Алматы произошло нелепое ДТП
Фото: Zakon.kz
В Алатауском районе Алматы рано утром 15 марта автомобиль Hyundai въехал в кабину застрявшего на крутом подъеме и перекрывшего дорогу контейнеровоза Shacman, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал водитель контейнеровоза Shacman, он двигался в южном направлении и шел на подъем, но из-за сложных погодных условий (дорога покрылась коркой льда) машина не вытянула и его потащило назад. Фуру начало "складывать" и она остановилась только после того, как ее прицеп c контейнером перескочил бордюр. В результате чего этот грузовик полностью перекрыл полосу движения на дороге. Выбраться самостоятельно он не смог. Все что смог водитель - подняться до конца и выставить знаки, а точнее две картонные коробки. Водитель решил хоть как-то предупредить других его коллег об опасности.




Однако водитель Hyundai не заметил предупредительных знаков водителя фуры начал тормозить. Естественно, автомобиль из-за слишком скользкой дороги его не слушался и его начало разворачивать. В результате чего он на полном ходу залетел в кабину этого грузовика. Пострадал водитель Hyundai, его госпитализировали, но позже после медосмотра он вернулся на место ДТП и уже утверждал, что никаких предупреждающих знаков на дороге не было.


У водителей возникла конфликтная ситуация, сотрудники дорожной полиции разберутся во всех обстоятельствах случившегося.

Отметим, что на место ДТП подъехали коммунальщики. Их КамАз, который посыпал дорогу для того, чтобы фура могла выехать также не смог самостоятельно подняться и его вытащил трактор.

Спор дух водителей: в индустриальной зоне Алматы произошло нелепое ДТП


Спор дух водителей: в индустриальной зоне Алматы произошло нелепое ДТП


Спор дух водителей: в индустриальной зоне Алматы произошло нелепое ДТП


Источник: zakon.kz
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