Акима нашли повешенным в Костанайской области - СМИ

По данным СМИ, чиновника нашли повешенным 19 марта. В акимате пока официально не подтвердили эту информацию.

Сообщается, что Тастемыр Турсунбаев родился в 1964 году в Костанайской области, получил образование ветеринара. Трудовую деятельность начинал электриком, работал заведующим ветеринарным участком Петропавловского сельского округа Узункольского района. Далее в течение 16 лет он был акимом того же округа.

Аким Пресногорьковского сельского округа в Костанайской области Тастемыр Турсунбаев найден повешенным. Об этом сообщает ИА "ТоболИнфо", передает Tengrinews.kz.С 2015-го по 2018 год Тастемыр Турсунбаев занимал должность акима Пресногорьковского сельского округа. После перерыва в 2023 году его снова назначили на этот пост.