Минтруда обратилось с важным заявлением к казахстанцам по поводу "выплат"

"В соответствии с поручением главы государства казахстанцам, пострадавшим от паводков, местными исполнительными органами будут произведены единовременные выплаты. Их размеры будут устанавливаться в каждом регионе отдельно по решению специальных комиссий, созданных для расчета нанесенного материального ущерба", – говорится в сообщении.

"Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке. Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414. Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", – говорится в заявлении.

Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) в своем заявлении 7 апреля сообщило, что информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что ведомство выплачивает компенсации пострадавшим от паводков, не соответствует действительности, передает Zakon.kz.В ведомстве заявили, что в социальных сетях и мессенджерах распространяется ложная информация якобы об осуществлении МТСЗН компенсационных выплат пострадавшим от паводков. Для получения выплат неизвестные лица предлагают нажать кнопку "Подробнее" или перейти по ссылке.В Минтруда подчеркнули, что соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками.Ранее сообщалось, что свыше 300 заявлений на компенсацию материального ущерба подали в Актюбинской области пострадавшие от паводков. Уже произведены единовременные социальные выплаты 94 пострадавшим в размере 28 млн тенге.