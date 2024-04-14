«Казгидромет» предупредил о риске второй волны половодья в трёх областях страны

«Вторая волна половодья ожидается на территории СКО за счет поступления воды по реке Есиль по притокам на территории Акмолинской области (Жабай, Калкутан). На территории ЗКО за счет поступления воды по реке Урал с территории России, а на территории Атырауской области вода пойдет по Уралу с территории Западно-Казахстанской области», — рассказала Исмагулова.

«На территории Акмолинской области на данный момент проходят пики половодья на некоторых притоках реки Есиль, которые могут спровоцировать повторный подъем уровней воды. Также подъемы уровней воды идет и на нижнем течении реки Нура», — подчеркнула она.

Риск второй волны паводков ожидают в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях. Об этом в СЦК сообщила представитель «Казгидромета» Алина Исмагулова.Кроме того, по ее словам, на горных реках, расположенных на территории ВКО также ожидется паводок, так как период половодья здесь традиционно проходит позже равнинных рек.Кадры над микрорайоном Подгора города Петропавловск, где накануне прошла эвакуация жителей.Ранее «Курсив» писал, что по прогнозам в Западно-Казахстанскую область идет большая вода. Об этом заявил вице-премьер РК Серик Жумангарин. Он поручил акимату региона при угрозе подтопления вывозить продовольствие из стабфондов в безопасные места.По данным МЧС РК, начало пика половодья на реке Урал в связи с поступлением воды из России ожидается 17 апреля через гидропост села Январцево. В Уральск поступление воды прогнозируют 20-21 апреля.С 15 апреля для обеспечения безопасности детей школы Западно-Казахстанской области перевели на дистанционный формат обучения.Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем обращении назвал паводки «самым крупным бедствием по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет». Он пообещал всем пострадавшим гражданам оказать финансовую и другую необходимую помощь.