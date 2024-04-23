Пострадавшие от паводков казахстанцы получат еще по 553 тыс. тенге от государства

«Это только начало большой работы. К 100 МРП компенсации будем дополнительно выплачивать 150 МРП. Это порядка 553 тыс. тенге, на которые люди смогут приобрести утраченные предметы первой необходимости: холодильник, стол, стулья, посуду, одежду. Также будут возмещаться потери предпринимателей», — пообещал глава правительства.

«Обращаюсь к гражданам, призываю всех к спокойствию. Никто не останется без помощи. Все эти вопросы находятся на личном контроле президента и на моем контроле. Поэтому считаю, что мы преодолеем этот вызов достойно», — резюмировал Бектенов.

Правительство выплатит дополнительную компенсацию казахстанцам, которые пострадали во время паводков. На покупку утраченной мебели, бытовой техники или посуды пострадавшие получат до 553 тыс. тенге. Для этого казахстанцам нужно оставить заявку в региональную комиссию.Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление, которое утвердило поправки в правила возмещения ущерба пострадавшим.Выплату от государства в 100 МРП (369 тыс. тенге — прим.ред.) уже получили около 11 тыс. семей.Контекст. В марте в Казахстане начались масштабные весенние паводки. В ряде регионов власти объявили режим ЧС. По последним данным, всего с начала паводков в стране эвакуировали более 119 тыс. человек.Президент Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к казахстанцам назвал паводки «самым крупным бедствием по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет». Он пообещал всем пострадавшим гражданам оказать финансовую и другую необходимую помощь.В министерстве сельского хозяйства рассказали, как казахстанцы смогут получить компенсацию за животных, погибших во время паводков.Минпромышленности разработало два проекта жилых домов для казахстанцев, потерявших свое жилье во время паводков. Это будут трехкомнатные и двухкомнатные дома площадью от 80 до 160 квадратных метров.В приложении eGov Mobile появилась новая услуга — опрос по пострадавшим от паводков. Благодаря этому казахстанцы могут отправить онлайн-заявку акимату, который оценит ущерб их имуществу из-за потопов.Ранее власти определили список предметов, подлежащих возмещению ущерба после паводков. Госорганы также разработают алгоритм финансовой поддержки для владельцев посевных земель и сельхозпроизводителей, пострадавших от наводнения.По последним данным, единовременную выплату в размере 100 МРП получили 6 787 семей на сумму около 2,4 млрд тенге. Жители затопленных областей Казахстана подали более 16 тыс. заявок на возмещение ущерба в региональные комиссии.