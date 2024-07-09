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09.07.2024, 15:06

Богатых казахстанцев, обвиняемых в пожаре в Греции, выпустили из страны, «потому что они опаздывали на рейс»

Новости Казахстана 0 1

Данияру Абулгазину и другим казахстанцам, обвиняемым в пожаре в Греции, позволили вылететь в Казахстан из-за ошибок экстренных служб, сообщило греческое издание iEidiseis, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

Греческие СМИ писали, что вечером 21 июня на острове Гидра 13 туристов, находясь на арендованной яхте, запустили фейерверки, что привело к пожару в лесу. На яхте были председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова и казахстанский бизнесмен из списка Forbes Данияр Абулгазин. 

Согласно дополнительному расследованию прокуратуры Пиреи, сразу после пожара на острове Гидра местные экстренные службы допустили несколько ошибок. Во-первых, портовый охранник сообщил, что после пожара получил приказ от своего начальства отпустить судно «Персефони I».

Далее, по данным издания, ошибку допустил сотрудник управления по борьбе с поджогами.

«Он сказал, что связался с пассажирами яхты и даже спросил их, связаны ли они с пожаром. Он остался удовлетворен отрицательным ответом на вопрос», — сообщает СМИ. 

iEidiseis также представило показания одного из двух офицеров пожарной охраны, которые первыми прибыли к яхте, когда та заходила в пристань Вульягмени. Как сообщает издание, пассажиров допросили лишь устно.

«В связи со срочностью, поскольку эти лица вылетали в Казахстан самолетом, они были подвергнуты устному допросу. На мои вопросы о том, использовали ли они или кто-либо из экипажа сигнальные ракеты, они ответили отрицательно», — передает показания офицера пожарной охраны iEidiseis.

В показаниях офицер также добавил, что при допросе казахстанцы утверждали, что не покидали яхту, так как смотрели чемпионат Европы по футболу. 

«Они рассказали мне, что в тот момент, когда заметили пожар из-за сильного запаха дыма, они находились в салоне яхты и смотрели матч чемпионата Европы по футболу. На вопрос, проводилось ли на яхте какое-либо развлекательное мероприятие, включающее использование сигнальных ракет, они ответили «нет». Они также сообщили мне, что с момента посадки на яхту и до момента, когда им стало известно о пожаре, они не выходили с яхты в сторону берега на вспомогательной лодке», — сообщил один из офицеров пожарной охраны.

iEidiseis также сообщило, что когда прокурор запросил имена пассажиров, ему дали неверный список. В нем было два лишних имени — тех казахстанцев, которые вылетели из Греции еще до пожара. 

По данным издания, весь процесс после пожара имел задержки, и участников, скорее всего, попросят дать дополнительные комментарии. 

Ранее «Курсив» писал, что Абулгазин отрицает обвинения в поджоге. Помимо него, в пожаре обвинили еще восемь казахстанцев. Греческое следствие задержало капитана яхты и его помощника, которые также отрицают вину.  

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