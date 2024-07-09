Богатых казахстанцев, обвиняемых в пожаре в Греции, выпустили из страны, «потому что они опаздывали на рейс»

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Греческие СМИ писали, что вечером 21 июня на острове Гидра 13 туристов, находясь на арендованной яхте, запустили фейерверки, что привело к пожару в лесу. На яхте были председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова и казахстанский бизнесмен из списка Forbes Данияр Абулгазин.

Согласно дополнительному расследованию прокуратуры Пиреи, сразу после пожара на острове Гидра местные экстренные службы допустили несколько ошибок. Во-первых, портовый охранник сообщил, что после пожара получил приказ от своего начальства отпустить судно «Персефони I».



Далее, по данным издания, ошибку допустил сотрудник управления по борьбе с поджогами.

«Он сказал, что связался с пассажирами яхты и даже спросил их, связаны ли они с пожаром. Он остался удовлетворен отрицательным ответом на вопрос», — сообщает СМИ.

iEidiseis также представило показания одного из двух офицеров пожарной охраны, которые первыми прибыли к яхте, когда та заходила в пристань Вульягмени. Как сообщает издание, пассажиров допросили лишь устно.

«В связи со срочностью, поскольку эти лица вылетали в Казахстан самолетом, они были подвергнуты устному допросу. На мои вопросы о том, использовали ли они или кто-либо из экипажа сигнальные ракеты, они ответили отрицательно», — передает показания офицера пожарной охраны iEidiseis.

В показаниях офицер также добавил, что при допросе казахстанцы утверждали, что не покидали яхту, так как смотрели чемпионат Европы по футболу.

«Они рассказали мне, что в тот момент, когда заметили пожар из-за сильного запаха дыма, они находились в салоне яхты и смотрели матч чемпионата Европы по футболу. На вопрос, проводилось ли на яхте какое-либо развлекательное мероприятие, включающее использование сигнальных ракет, они ответили «нет». Они также сообщили мне, что с момента посадки на яхту и до момента, когда им стало известно о пожаре, они не выходили с яхты в сторону берега на вспомогательной лодке», — сообщил один из офицеров пожарной охраны.

iEidiseis также сообщило, что когда прокурор запросил имена пассажиров, ему дали неверный список. В нем было два лишних имени — тех казахстанцев, которые вылетели из Греции еще до пожара.



По данным издания, весь процесс после пожара имел задержки, и участников, скорее всего, попросят дать дополнительные комментарии.



Ранее «Курсив» писал, что Абулгазин отрицает обвинения в поджоге. Помимо него, в пожаре обвинили еще восемь казахстанцев. Греческое следствие задержало капитана яхты и его помощника, которые также отрицают вину.