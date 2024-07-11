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11.07.2024, 10:28

Прокурор подавился лепешкой и умер в Таразе

Новости Казахстана 0 1

В Таразе умер старший прокурор отдела прокуратуры Сергей Налыгачев. Предположительно, он подавился лепешкой в местном кафе, но никто не смог оказать ему первую помощь, поэтому он скончался, передает Liter.kz со ссылкой на CMN.KZ.

Фото: Генеральная прокуратура РК
Фото: Генеральная прокуратура РК

Трагедия произошла 30 июня 2024 года, однако общественности стало о ней известно 10 июля 2024 года. Подробностями поделился администратор кафе “У Мамеда”, где и скончался прокурор.

Выяснилось, что Налыгачев пришел в кафе вместе с другом. Они сделали заказ, но на момент происшествия, официант успел принести только лепешку. 

“Его друг сказал, что он подавился именно ей. А когда приехала фельдшеры скорой, они опознали мужчину и сказали, что пару дней назад он поступил к ним с инсультом. Не стал лечиться и ушёл из больницы”, – рассказал один из администраторов кафе.

Также администратор предположил, что прокурор скончался, так как друг не смог оказать ему первую помощь. Медики прибыли на вызов спустя 15 минут и обнаружили бездыханное тело. 

Сергей Налыгачев работал более 20 лет на различных должностях в органах прокуратуры Жамбылской области. Как отметили в пресс-службе, он был добрым и отзывчивым человеком, а также профессионалом дела.

“В коллективе он пользовался большим заслуженным уважением”, – рассказали в ведомстве.

В прокуратуре Жамбылской области выразили соболезнования родным и близким, и пообещали оказать семье скончавшегося прокурора моральную и материальную поддержку.

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