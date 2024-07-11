Пенсия пропала со счета жительницы Карагандинской области

Пожилая жительница Карагандинской области обнаружила пропажу поступившей пенсии. В краже денег подозревают помощницу женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК .

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Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники отдела полиции города Сарани по подозрению в краже задержали 37-летнюю женщину.

"Злоумышленница, воспользовавшись доверительными отношениями с 77-летней жительницей города, которой оказывала помощь, через мобильное приложение одного из банков сняла с ее счета поступившую пенсию", - пояснили в МВД.

Сумма ущерба составила 97 тыс. тенге. По информации полиции, задержанная дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Отметим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее во дворе жилого дома в Астане у пенсионера одновременно украли два мобильных телефона. Оперативники установили подозреваемого в краже, у которого изъяли похищенную технику.