18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
478.48
517.76
5.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
11.07.2024, 16:32

В 2025 году Wildberries построит крупные логистические центры в Алматы и Астане. Компания уже вложила 12,9 млрд тенге

Новости Казахстана 0 1

В 2025 году российский маркетплейс Wildberries построит в Алматы и Астане два логистических распределительных центра, сообщает пресс-служба правительства, передает kursiv.media

Фото: kursiv.media
Фото: kursiv.media

Премьер-министр Олжас Бектенов посетил 11 июля строительную площадку в Алматы. Площадь нового распределительного центра Wildberries составит свыше 100 тыс. кв. м. Завершение строительных работ ожидается во втором квартале 2025 года. Компанией уже инвестировано в объект 12,9 млрд тенге. 

Отмечается, что это первый проект Wildberries подобного рода за пределами Российской Федерации. Запуск центра позволит сократить расходы предпринимателей на логистику, расширить ассортимент и увеличить продажи. Аналогичный проект будет реализован в Астане. 

«В 2025 году ожидается завершение строительства двух современных логистических центров в Алматы и Астане. Строительство логистических центров позволит не только развить бизнес, электронную коммерцию на рынке Казахстана, но также поспособствует развитию местной экономики, открытию новых рабочих мест. В частности, центр в Алматы подразумевает создание 4 тыс. рабочих мест», – сказал директор по корпоративным связям Wildberries в Казахстане Казбек Кужимов

Впервые о планах построить логистический центр в Алматы Wildberries сообщала в феврале 2023 года. Тогда объем инвестиций оценивался в $100 млн.

По данным Агентства по защите и развитию конкуренции, по итогам первого полугодия 2023 года «Kaspi Магазин» занимал 77,1% рынка маркетплейсов, а Wildberries – 17,2%. Затем следовал Jusan Market с 4,4% рынка. На долю Ozon приходилось 0,2%, на Halyk Finance и Forte Market – по 0,5%.  

В начале июня «Ozon Казахстан» объявил о запуске четырех сортировочных центров в Костанае, Актобе, Атырау и Шымкенте. Их общая площадь равняется более 2 тыс. квадратных метров. В начале 2023 года компания открыла в Астане первый логистический центр в Казахстане. В мае того же года появился складской комплекс в Алматы.  

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…