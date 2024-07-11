В 2025 году Wildberries построит крупные логистические центры в Алматы и Астане. Компания уже вложила 12,9 млрд тенге

В 2025 году российский маркетплейс Wildberries построит в Алматы и Астане два логистических распределительных центра, сообщает пресс-служба правительства, передает kursiv.media

Фото: kursiv.media

Премьер-министр Олжас Бектенов посетил 11 июля строительную площадку в Алматы. Площадь нового распределительного центра Wildberries составит свыше 100 тыс. кв. м. Завершение строительных работ ожидается во втором квартале 2025 года. Компанией уже инвестировано в объект 12,9 млрд тенге.

Отмечается, что это первый проект Wildberries подобного рода за пределами Российской Федерации. Запуск центра позволит сократить расходы предпринимателей на логистику, расширить ассортимент и увеличить продажи. Аналогичный проект будет реализован в Астане.

«В 2025 году ожидается завершение строительства двух современных логистических центров в Алматы и Астане. Строительство логистических центров позволит не только развить бизнес, электронную коммерцию на рынке Казахстана, но также поспособствует развитию местной экономики, открытию новых рабочих мест. В частности, центр в Алматы подразумевает создание 4 тыс. рабочих мест», – сказал директор по корпоративным связям Wildberries в Казахстане Казбек Кужимов.

Впервые о планах построить логистический центр в Алматы Wildberries сообщала в феврале 2023 года. Тогда объем инвестиций оценивался в $100 млн.

По данным Агентства по защите и развитию конкуренции, по итогам первого полугодия 2023 года «Kaspi Магазин» занимал 77,1% рынка маркетплейсов, а Wildberries – 17,2%. Затем следовал Jusan Market с 4,4% рынка. На долю Ozon приходилось 0,2%, на Halyk Finance и Forte Market – по 0,5%.

В начале июня «Ozon Казахстан» объявил о запуске четырех сортировочных центров в Костанае, Актобе, Атырау и Шымкенте. Их общая площадь равняется более 2 тыс. квадратных метров. В начале 2023 года компания открыла в Астане первый логистический центр в Казахстане. В мае того же года появился складской комплекс в Алматы.