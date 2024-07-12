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11.07.2024, 20:19

Цена акций «КазМунайГаза» достигла рекордных значений

Новости Казахстана 0 1

Стоимость акций национальной нефтяной компании «КазМунайГаз» (КМГ) по состоянию на 11 июля достигла почти 13,5 тыс. тенге на Казахстанской фондовой и Астанинской биржах, что является рекордом с момента ее выхода на IPO в конце 2022 года, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

Стоимость акций КМГ начала резко повышаться с 5 июля, увеличившись сразу на 6,3% за неделю на KASE, до 13,45 тыс. тенге. За день бумаги подорожали на 1%. На Астанинской фондовой бирже (AIX) цены на акции нефтяной компании также начали расти с 5 июля и достигли рекорда в 13,52 тыс. тенге 11 июля в 16:21. К 17 часам стоимость бумаг упала до 13,44 тыс. тенге. Тем не менее за день на AIX цена акций КМГ выросла почти на 2%.

Пятого июля компания обсуждала дальнейшие перспективы сотрудничества с крупнейшей химико-инжиниринговой фирмой China National Chemical Engineering. CNCEC осуществляет гарантийное сопровождение по выходу на технологический режим комплекса по производству полипропилена Kazakhstan Petrochemical Industries.

Тогда же КМГ заявил, что принадлежащие ему НПЗ (Атырауский, Шымкентский и Павлодарский) производят сжиженный газ в полном объеме по плану поставки Минэнерго. Спустя два дня, 7 июля, Казахстан пообещал компенсировать перепроизводство нефти до сентября 2025 года в рамках ОПЕК+. В конце ноября 2023 года Минэнерго сообщило, что Казахстан взял на себя добровольные обязательства по сокращению добычи еще на 82 тыс. баррелей ежесуточно с 1 января по 31 марта 2024 года. Спустя несколько месяцев стало известно, что Казахстан добыл по итогам января больше нефти, чем обязался. Других значимых событий в начале июля не было.

С момента листинга на Казахстанской фондовой бирже (KASE) цена акции подскочила на 60% (цена размещения – 8,4 тыс. тенге). «Курсив» направил запросы брокерам и аналитикам, чтобы те пояснили причины рекордного роста цен на акции нефтяной компании.

В июле прошлого года наблюдалась похожая ситуация с акциями КМГ. Только за один день цены на них выросли на 4,5%. За три дня их стоимость подскочила на 10%, с 9,95 тыс. до 10,95 тыс. тенге. Тогда аналитики объясняли ситуацию активизацией инвесторов перед отчетами, восстановлением добычи нефти после проблем с электроэнергией, падением цен на сырье и низким спросом на энергоносители. Тогда аналитики говорили, что на КМГ приходится 80% торгов акциями на двух биржах страны.

Чистая прибыль КМГ по итогам 2023 года составила 924 млрд тенге, что на 29,2% меньше, чем в 2022 году, сообщила компания в марте. Выручка составила в 2023 году 8,32 трлн тенге ($18,236 млрд), что на 4,3% ниже показателя 2022 года. Тем не менее совет директоров рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2023 год 300 млрд тенге.

Нефтяная компания КМГ была создана в 2002 году. По состоянию на 1 января 2023 года 67,42% акций КМГ принадлежит «Самрук-Казыне», 20% – Минфину, 9,58% – Национальному банку, 3% – миноритарным акционерам. В ходе IPO КМГ в конце прошлого года было размещено 3% акций компании.  

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