Актер Нуртас Адамбай попросил прощения у Токаева, Назарбаева, Путина и Макаревича за критику и осуждение

Казахстанский актер и продюсер Нуртас Адамбай попросил прощения у президентов Казахстана, России, Беларуси, мажилисмена Рината Заитова и российского музыканта Андрея Макаревича за то, что критиковал и осуждал их, передает kursiv.media

фото: instagram.com /nurtasadambay

«Прошу прощения у президента РК Касым-Жомарта Кемелевича за то, что когда-то публично в социальных сетях покритиковал его по своей глупости. Я благодарен Вам за Вашу службу во благо нашей страны», – написал Адамбай в stories в Instagram.

Также актер попросил прощения у экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, действующих лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко за то, что «по глупости» их «осуждал, критиковал, обвинял, злословил». Он добавил, что благодарен им за службу на благо своих стран. Путину он отдельно выразил благодарность за то, что он борется в РФ «за сохранение семейных ценностей, выступая против пропаганды непотребных вещей».

Перед мажилисменом Заитовым и рок-музыкантом Макаревичем он также извинился за критику.

Кроме того, Адамбай попросил прощения у всех, с кем конфликтовал в жизни и соцсетях.

«Прошу прощения у всех пользователей социальных сетей, с кем я вступал в споры, перепалки. За то, что осуждал вас, критиковал, злился, желал плохого, злословил о вас по своей глупости. Благодарен вам за ваше терпение, благоразумие и выдержку», – написал Адамбай.

Нуртас Адамбай – казахстанский комедийный актер, режиссер, продюсер и сценарист. Выступал в КВН в команде «Астана.kz». Известен по ролям в комедии «Келинка Сабина», а также в скетчкомах «Наша KZаша» и «KZландия».

В 2021 году актер сообщил, что пережил депрессию и принял ислам.

Ранее «Курсив» сообщал, что Нуртас Адамбай потребовал отменить концерт Андрея Макаревича в Алматы из-за того, что певец поддерживает армию Израиля. Но концерт все же состоялся.

Также Нуртас Адамбай возмущался из-за высказывания Рината Заитова о мусульманах. Мажилисмен говорил, что «80% мошеннических действий совершаются теми, кто читает намаз».