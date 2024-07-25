Боранбаев создаст новый футбольный клуб Almaty United – СМИ

Бизнесмен Кайрат Боранбаев собирается создать новый футбольный клуб под названием Almaty United, сообщает спортивное издание Meta-ratings.kz. Он нужен для того, чтобы обеспечить выпускников ФК «Кайрат» игровой практикой, передает kursiv.media

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Новый клуб будет называться Almaty United.

«Главной причиной создания клуба является обеспечение игровой практикой футболистов, выпускающихся из академии футбольного клуба «Кайрат», которым руководит Боранбаев. Ожидается, что новый клуб будет проводить домашние матчи на одном из объектов академии ФК «Кайрат», – говорится в сообщении.

По данным издания, генеральным директором клуба станет Марат Баймуханов. Он был гендиректором «Кайрата» с 2015 по 2022 год.

На Баймуханова, по данным Kompra.kz, зарегистрировано ТОО Almaty United. Компания, согласно справки Egov, появилась в апреле 2024 года в Алматы. Находится по адресу: улица Абиша Кекилбайулы, здание 30. По этому адресу, по данным 2gis, находится один из филиалов «Кайрата» и Almaty Football Academy.

Контекст. В марте 2023 года суд Астаны приговорил Кайрата Боранбаева к восьми годам тюрьмы за растрату денег из квазигоссектора. Позже суд второй инстанции сократил ему срок на два года.

Тогда сообщалось, что ФК «Кайрат», владельцем которого является Боранбаев, не передадут в коммунальную собственность акимата. ФК останется в собственности бизнесмена, заявлял аким Алматы Ерболат Досаев.

В ноябре 2023 года Боранбаев вышел на свободу. Суд учел, что он полностью возместил причиненный государству ущерб, активно сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном.