18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.09
514.01
5.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
25.07.2024, 11:09

Боранбаев создаст новый футбольный клуб Almaty United – СМИ

Новости Казахстана 0 1

Бизнесмен Кайрат Боранбаев собирается создать новый футбольный клуб под названием Almaty United, сообщает спортивное издание Meta-ratings.kz. Он нужен для того, чтобы обеспечить выпускников ФК «Кайрат» игровой практикой, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

Новый клуб будет называться Almaty United.

«Главной причиной создания клуба является обеспечение игровой практикой футболистов, выпускающихся из академии футбольного клуба «Кайрат», которым руководит Боранбаев. Ожидается, что новый клуб будет проводить домашние матчи на одном из объектов академии ФК «Кайрат», – говорится в сообщении.

По данным издания, генеральным директором клуба станет Марат Баймуханов. Он был гендиректором «Кайрата» с 2015 по 2022 год.

На Баймуханова, по данным Kompra.kz, зарегистрировано ТОО Almaty United. Компания, согласно справки Egov, появилась в апреле 2024 года в Алматы. Находится по адресу: улица Абиша Кекилбайулы, здание 30. По этому адресу, по данным 2gis, находится один из филиалов «Кайрата» и Almaty Football Academy.

Контекст. В марте 2023 года суд Астаны приговорил Кайрата Боранбаева к восьми годам тюрьмы за растрату денег из квазигоссектора. Позже суд второй инстанции сократил ему срок на два года.

Тогда сообщалось, что ФК «Кайрат», владельцем которого является Боранбаев, не передадут в коммунальную собственность акимата. ФК останется в собственности бизнесмена, заявлял аким Алматы Ерболат Досаев.

В ноябре 2023 года Боранбаев вышел на свободу. Суд учел, что он полностью возместил причиненный государству ущерб, активно сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном.  

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…