«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначению

«Отбасы банк» обратился в полицию по поводу нарушений, связанных с использованием средств ЕНПФ на лечение зубов. Об этом рассказала председатель правления банка Ляззат Ибрагимова , передает kursiv.media

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Как сообщает банк, за полгода на лечение с помощью единых пенсионных выплат через «Отбасы банк» использовали 435,1 млрд тенге, из них 98% приходится на стоматологические услуги — протезирование и имплантацию. Однако при проверке банк выявил признаки нецелевого использования этих средств.

«Банк установил ряд подозрительных схем, по которым проведены внутренние расследования», — сообщает «Отбасы банк».

По этим делам банк обратился в правоохранительные органы, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности.

На что уходили деньги из ЕНПФ. В «Отбасы банке» рассказали о конкретных схемах нецелевого использования средств из ЕНПФ. Например, под видом оплаты за якобы оказанные услуги некоторые стоматологические клиники помогали обналичивать деньги. Клиники принимали в день свыше 70 клиентов, хотя не имели условий для обслуживания такого большого количества пациентов, сообщает банк.

«При анализе были выявлены факты, которые заставили сомневаться в законности деятельности клиник, а именно: фактическое расположение стоматологических клиник не соответствовало месту проживания и медицинского прикрепления клиентов; ни один из клиентов данных клиник не подтвердил получение ими стоматологических услуг в регионе, который был указан в документах; ряд клиентов пояснили, что получили свои пенсионные выплаты без фактического оказания им стоматологических услуг, через посредников и за денежное вознаграждение. Они добровольно передали ЭЦП посредникам для дальнейшей подготовки необходимых медицинских документов», — рассказали в банке.

«Отбасы банк» добавил, что заключения врачебных комиссий по месту медицинского прикрепления содержали подписи лиц, которые не имели права подписывать такие документы и вообще не работали в клинике.

Другая схема, о которой рассказали в банке, касается заключений врачебной комиссии. Пустые шаблоны вкладывали в пакет документов, а пациент самостоятельно мог заполнить свои данные. В банке установили, что во всех заключениях одной клиники указывался один и тот же адрес проживания.

Еще банк рассказал о случае, когда 21-летнему казахстанцу поставили диагноз «полная адентия» — полное отсутствие зубов. А в заключении врачебной комиссии ему рекомендовали чистку зубов и установку брекет-систем.

Председатель правления банка Ляззат Ибрагимова пояснила, что все эти нарушения стали поводом усомниться в подлинности услуг, и поэтому использование средств временно приостановят.

«Существует мнение, что это личные средства вкладчиков ЕНПФ, которые они вправе использовать так, как считают нужным. Но «Отбасы банк», как уполномоченный оператор по использованию ЕПВ, обязан обеспечить целевое использование данных средств в соответствии с законом. Нами было выявлено, что топ-25 стоматологических клиник по объему оказываемых услуг на средства ЕНПФ в период 2021–2024 годов оплатили государству в виде налогов около 63 млн тенге. При этом объем оказанных услуг за аналогичный период за счет средств ЕНПФ составил около 91 млрд тенге, то есть налоговая нагрузка составила всего 0,07%. На наш взгляд — это повод усомниться в подлинности оказываемых услуг со стороны стоматологических клиник, тем более, когда речь идет о таких сложных процедурах, как протезирование и имплантация», — аргументирует запрет Ибрагимова.

Банк добавил, что запрет на использование средств ЕНПФ будет действовать с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года. За это время банк обещает провести работу по обеспечению прозрачности оказания стоматологических услуг.

«В этой связи министерство здравоохранения планирует временно приостановить использование средств на стоматологические услуги по протезированию и имплантации зубов с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года. В течение этого времени банк, как уполномоченный оператор по единовременным пенсионным выплатам, намерен провести соответствующую работу по недопущению нецелевого использования средств ЕПВ и обеспечению прозрачности оказания стоматологических услуг», — сообщил «Отбасы банк».

Ранее «Курсив» писал о том, что Минздрав РК планирует запретить использовать средства из ЕНПФ на стоматологические услуги на полгода. Эту идею раскритиковал депутат мажилиса Марат Башимов, написав в Facebook, что лечение зубов для казахстанцев и так стало непосильным и дорогостоящим удовольствием.