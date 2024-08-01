18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.71
511.74
5.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
01.08.2024, 15:23

Прокуратура хочет наказать казахстанца штрафом в 210 млн тенге за «рыбную аферу» в странах Евросоюза

Новости Казахстана 0 108

Главная транспортная прокуратура хочет наказать казахстанца крупным штрафом за «рыбную аферу», связанную со странами Евросоюза. В ведомстве сообщили, что в  Алматинской области завершилось разбирательство по делу о контрабанде продукции «филе судака» в особо крупном размере, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

Что произошло

Исходя из сообщения прокуратуры, в суде города Конаева гособвинители смогли доказать, что в период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года руководитель компании, гражданин И., незаконно приобретал рыбу у браконьера и экспортировал ее в страны Евросоюза. Для получения разрешительных документов на экспорт использовались подложные документы о происхождении рыбы якобы от крестьянского хозяйства, которое не имело возможности искусственного разведения судака. Таким образом, руководитель компании смог вывести на международные рынки незаконно выловленную рыбу.

Ущерб и наказание

Общая стоимость незаконно экспортированной рыбной продукции составила более 210 млн тенге. Двадцать шестого июля суд признал гражданина И. виновным по статье 234 (экономическая контрабанда. – прим. ред.) УК РК и назначил ему наказание в виде штрафа в размере тысячи месячных расчетных показателей. Кроме того, в доход государства будет взыскана таможенная стоимость реализованной рыбной продукции в размере 210 млн тенге, однако приговор не вступил в законную силу – у осужденного есть право на обжалование.

Ранее «Курсив» писал о том, что прокуратура вернула государству коммунальную базу «Игилик», проданную по цене в 111 раз ниже реальной стоимости. В ведомстве рассказали, что предприятие находится в Жамбылской области, а его оценочная стоимость составляет 30 млн тенге. В 2008 году руководство государственного предприятия «Игилик» без проведения конкурса продало производственную базу учреждения напрямую третьим лицам за 270 тыс. тенге. Подробнее об этом можно прочитать здесь.  

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…