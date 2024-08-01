Прокуратура хочет наказать казахстанца штрафом в 210 млн тенге за «рыбную аферу» в странах Евросоюза

Главная транспортная прокуратура хочет наказать казахстанца крупным штрафом за «рыбную аферу», связанную со странами Евросоюза. В ведомстве сообщили, что в Алматинской области завершилось разбирательство по делу о контрабанде продукции «филе судака» в особо крупном размере, передает kursiv.media

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Что произошло

Исходя из сообщения прокуратуры, в суде города Конаева гособвинители смогли доказать, что в период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года руководитель компании, гражданин И., незаконно приобретал рыбу у браконьера и экспортировал ее в страны Евросоюза. Для получения разрешительных документов на экспорт использовались подложные документы о происхождении рыбы якобы от крестьянского хозяйства, которое не имело возможности искусственного разведения судака. Таким образом, руководитель компании смог вывести на международные рынки незаконно выловленную рыбу.

Ущерб и наказание

Общая стоимость незаконно экспортированной рыбной продукции составила более 210 млн тенге. Двадцать шестого июля суд признал гражданина И. виновным по статье 234 (экономическая контрабанда. – прим. ред.) УК РК и назначил ему наказание в виде штрафа в размере тысячи месячных расчетных показателей. Кроме того, в доход государства будет взыскана таможенная стоимость реализованной рыбной продукции в размере 210 млн тенге, однако приговор не вступил в законную силу – у осужденного есть право на обжалование.

Ранее «Курсив» писал о том, что прокуратура вернула государству коммунальную базу «Игилик», проданную по цене в 111 раз ниже реальной стоимости. В ведомстве рассказали, что предприятие находится в Жамбылской области, а его оценочная стоимость составляет 30 млн тенге. В 2008 году руководство государственного предприятия «Игилик» без проведения конкурса продало производственную базу учреждения напрямую третьим лицам за 270 тыс. тенге. Подробнее об этом можно прочитать здесь.