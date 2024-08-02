Нефтяная компания Кулибаева получила многомиллиардный штраф за вред окружающей среде

Минэкологии РК наложило штраф в 13 млрд тенге на нефтедобывающую компанию Тимура Кулибаева за вред окружающей, среде. Всего министерство оштрафовало 1 022 казахстанские компании на общую сумму более 40 млрд тенге. Об этом «Курсиву» рассказало министерство экологии и природных ресурсов Казахстана, передает kursiv.media

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«В первом полугодии текущего года Министерство экологии провело 489 экологических проверок. Было выявлено 1 331 нарушение экологического законодательства и выдано 860 предписаний. Наложено 1022 административных штрафа на общую сумму 40,1 млрд тенге», — сообщило Минэкологии в полугодовом отчете.

Как сообщило Минэкологии в ответ на запрос «Курсива», самые крупные штрафы получили две нефтяные компании, расположенные в Атырауской области. Одна из них принадлежит Тимуру Кулибаеву.

Самый крупный штраф получило АО «Каспий Нефть» за нарушение лимитов захоронения отходов.

«По представлению Специализированной природоохранной прокуратуры Атырауской области за нарушение лимитов накопления или захоронения отходов наложен по ч. 6 ст. 328 (решение суда) и взыскан административный штраф на сумму 13 684 868 730 тенге», — дополнили в Минэкологии.

Другой крупный штраф получил филиал North Caspian Operating Company в Атырауской области. Компанию оштрафовали на 12,2 млрд тенге за сожжение сернистого газа.

«По результатам профилактического контроля установлено, что в результате выхода из строя газожидкостного сепаратора на факелах острова «Д» сожжен сырой (сернистый) газ. Наложен и взыскан административный штраф по ч.1 ст. 328 КоАП РК на сумму 12 221 702 357 тенге», — рассказали в ведомстве.

Министерство добавило, что на сегодня с разных компаний взыскали 884 штрафа на общую сумму 13,3 млрд тенге.

North Caspian Operating Company — компания, занимающаяся добычей нефти и попутного газа. Зарегистрирована в Казахстане в 2000 году. Первый руководитель — Рую Джанкарло.

АО «Каспий Нефть» также занимается добычей нефти и попутного газа. Компания принадлежит Тимуру Кулибаеву. В Казахстане зарегистрирована в 1997 году. Первым руководителем является Серик Тыран.



Ранее «Курсив» писал о том, что у АО «Каспий Нефть» поменялся совет директоров. Его члены были переизбраны на общем собрании акционеров. Кроме того, собрание утвердило суммы и условия выплаты вознаграждения членам совета директоров, но не раскрыло деталей.