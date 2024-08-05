«Мракобесие» или неудачное название. Как в Сети отреагировали на исчезновение книги «Как управлять казахами» из магазинов

Мнения казахстанцев о пропаже книги «Как управлять казахами» из магазинов разделились. Одни утверждают, что нужно знать свою историю и запрещать книги нельзя. Другие считают, что провокационное название было выбрано неудачно, выяснил Kursiv LifeStyle.

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Напомним, что книгу «Как управлять казахами» выпустил издатель Бахытжан Бухарбай. Он собрал воедино архивные записи Ивана Кириллова 1734 года о начале колонизации казахской степи и научные статьи, чтобы представить взгляд Российской империи на события тех лет. Некоторые казахстанцы возмутились, увидев книгу с таким названием на полках магазинов. На прошлой неделе, 3 августа, пользователи Сети заметили, что произведение исчезло из каталогов в онлайн-магазинах. К пропаже книги казахстанцы отнеслись по-разному. Некоторые комментаторы встали на защиту издателя. Они пришли к мнению, что сборник представляет собой важную, хотя и неприятную часть истории Казахстана, поэтому такие книги нужно издавать, а не запрещать или снимать с продажи.

Перевод: «Те, кто убирает книгу с полок, боятся правды, псевдогордые рабы. Это правда, что мы были рабами, когда были колонией Российской империи. Не зная историю, мы не сделаем шаг в будущее».

В Сети посчитали, что недовольные казахстанцы не потрудились заглянуть в книгу и ознакомиться с содержанием. Политолог и блогер Ильяс Бактыгалиев назвал происходящее «мракобесием».

«Мракобесие против книг <…> Теперь книгу попросту невозможно приобрести. Но куда неприятнее сам прецедент, когда парочка недалеких блогеров и кричащая толпа в интернете могут приводить к фактически варварскому запрету «неугодной» литературы. Думаю, очевидно, что допускать подобное нельзя и опасно».

Однако другие интернет-пользователи решили, что название «Как управлять казахами» было подобрано неудачно и ради хайпа. По их мнению, даже если содержание книги может быть интересным с исторической точки зрения, обложка провоцирует людей на негативные эмоции, и это стоило учесть.

Фото: Telegram