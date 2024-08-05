18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.15
522.43
5.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
05.08.2024, 17:44

«Мракобесие» или неудачное название. Как в Сети отреагировали на исчезновение книги «Как управлять казахами» из магазинов

Новости Казахстана 0 1

Мнения казахстанцев о пропаже книги «Как управлять казахами» из магазинов разделились. Одни утверждают, что нужно знать свою историю и запрещать книги нельзя. Другие считают, что провокационное название было выбрано неудачно, выяснил Kursiv LifeStyle.

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

Напомним, что книгу «Как управлять казахами» выпустил издатель Бахытжан Бухарбай. Он собрал воедино архивные записи Ивана Кириллова 1734 года о начале колонизации казахской степи и научные статьи, чтобы представить взгляд Российской империи на события тех лет. Некоторые казахстанцы возмутились, увидев книгу с таким названием на полках магазинов. На прошлой неделе, 3 августа, пользователи Сети заметили, что произведение исчезло из каталогов в онлайн-магазинах.

К пропаже книги казахстанцы отнеслись по-разному. Некоторые комментаторы встали на защиту издателя. Они пришли к мнению, что сборник представляет собой важную, хотя и неприятную часть истории Казахстана, поэтому такие книги нужно издавать, а не запрещать или снимать с продажи.

Перевод: «Те, кто убирает книгу с полок, боятся правды, псевдогордые рабы. Это правда, что мы были рабами, когда были колонией Российской империи. Не зная историю, мы не сделаем шаг в будущее».

В Сети посчитали, что недовольные казахстанцы не потрудились заглянуть в книгу и ознакомиться с содержанием. Политолог и блогер Ильяс Бактыгалиев назвал происходящее «мракобесием».

«Мракобесие против книг <…> Теперь книгу попросту невозможно приобрести. Но куда неприятнее сам прецедент, когда парочка недалеких блогеров и кричащая толпа в интернете могут приводить к фактически варварскому запрету «неугодной» литературы. Думаю, очевидно, что допускать подобное нельзя и опасно».

Однако другие интернет-пользователи решили, что название «Как управлять казахами» было подобрано неудачно и ради хайпа. По их мнению, даже если содержание книги может быть интересным с исторической точки зрения, обложка провоцирует людей на негативные эмоции, и это стоило учесть.

Фото: Telegram

 

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…