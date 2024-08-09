Петицию за достойные пенсии и пособия запустили в Казахстане. Авторы требуют учитывать реальную инфляцию

Ежегодно индексировать пенсии и пособия в Казахстане с учетом реальной, а не прогнозируемой инфляции, требуют авторы петиции «За достойные пенсии и пособия». Документ появилась сегодня, 9 августа, на официальном портале E-Petition.kz. Требования адресованы Минтруда и соцзащиты населения, передает kursiv.media

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Авторы петиции считают, что текущая методика индексации пенсий на 2% выше уровня прогнозируемой инфляции несправедлива, так как она не учитывает реальную инфляцию, что приводит к обнищанию населения.

«В последнее время необоснованно дорожают продукты питания, лекарственные средства, коммунальные услуги и др. Представленная государством потребительская корзина не соответствует действительности, что в конечном итоге, все это приводит к обнищанию населения, не гарантируя им защиту государством. Такое положение влияет не только на жизнь пенсионеров, но и всех социально уязвимых слоев населения», — говорится в тексте петиции.

Также авторы обратили внимание на то, что ежегодные надбавки к пенсиям и пособиям в два раза меньше реальной инфляции. Так, в начале 2023 года индексация пенсий составила 10,5%, так как коридор инфляции прогнозировался на уровне 7,5-9,5%, но по данным озвученным в сенате, реальная инфляция в январе прошлого года составила 20,7%, а в феврале уже 21,3%, а цены на продовольственные товары за год выросли на 26,2%. При этом Миннацэкономики при корректировке бюджета оставило без изменения коридор годовой инфляции.

«В целях предупреждения бедности в стране и восстановления справедливости требуем: в случае фактического превышения уровня инфляции к прогнозируемой, производить перерасчет пособий и пенсий исходя из показателей реальной инфляции», — потребовали авторы петиции.

Петиция уже собрала больше 2 700 просмотров и 132 подписи. Она будет активна до 9 февраля 2025 года.

В июне портале E-Petition.kzь появилась другая петиция «Я за снижение пенсионного возраста до 55 лет!», которая на данным момент набрала более 80 тыс. просмотров и 7 374 подписи. Сбор подписей по ней завершится 14 декабря.

Контекст. В апреле в Казахстане запустили сайт официальных онлайн-петиций epetition.kz. Чтобы петицию рассмотрели на уровне правительства, она должна набрать больше 50 тыс. голосов. Однако казахстанцы не смогут требовать отставки акимов и министров, вмешиваться в работу МВД или просить об изменении функций госорганов.

Позже Мининформ РК сообщил, что планирует поднять порог подписей для рассмотрения петиций. Новые правила рассмотрят по просьбе сторон, которые не согласны друг с другом.