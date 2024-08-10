Минэнерго приготовилось снова повысить предельные тарифы на электроэнергию

Минэнерго подготовило проект приказа, предусматривающего повышение предельных тарифов на электроэнергию для нескольких групп генерирующих компаний. Документ размещен на портале нормативно-правовых актов. Предыдущее повышение состоялось в январе, передает kursiv.media

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В настоящее время все производители электроэнергии разделены на 55 групп. Среди них Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2, «Евроазиатская энергетическая корпорация» (входит в структуру ERG), операторы ТЭЦ в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Риддере, Атырау, «Кристалл Менеджмент» (принадлежит Joint Resources Тимура Кулибаева), Шульбинская ГЭС.

Минэнерго собирается добавить к существующим еще пять групп и довести их общее количество до 60. Какие компании в них войдут, не указывается. Не считая этих пяти новых групп, повышение предельных тарифов может коснуться восьми групп.

Для электроэнергии, произведенной Экибастузской ГРЭС-1, предельный тариф вырастет на 2,7%, до 8,27 тенге за кВтч, для «Евроазиатской энергетической корпорации» — на 7,8%, до 7,98 тенге, для электроэнергии, выработанной компанией «Астана-Энергия», рост составит 9,3% (до 9,28 тенге за кВтч), для «Алюминия Казахстана» — 30% (до 7,87 тенге).

Самый высокий предельный тариф может быть установлен для электроэнергии, выработанной Степногорской ТЭЦ, — 28,97 тенге за кВтч вместо нынешних 22,58 (рост на 28,3%). Энергия Жанажолской ГТЭС будет стоить 11,85 тенге за кВтч вместо нынешних 11,44 (рост на 3,6%). Энергия «З-Энергоарталык» подорожает на 9,4%, до 15,09 тенге за кВтч, выработанная предприятиями «Казхрома» — на 40,5%, до 10,67 тенге.

Возможное подорожание коснется нынешнего и следующего годов. В случае повышения предельные тарифы не будут меняться до конца 2025-го. Для пяти новых групп предлагается установить тарифы в диапазоне от 3,07 до 56,63 тенге за кВтч.

Последнее на данный момент повышение тарифов состоялось в начале нынешнего года. Тогда максимальный рост составил 88% и коснулся Костанайской электроэнергетической компании. После этого вице-министр энергетики Сунгат Есимханов говорил, что генерирующие компании продолжают подавать заявки на дальнейшее повышение тарифов. При этом чиновник отвергал возможность скорого дополнительного роста цен.