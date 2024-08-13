Водителей на иностранных и праворульных авто полностью исключат из inDrive к 2025 году

Из inDrive в Казахстане исчезнут иностранные и праворульные автомобили к началу 2025 года. Об этом стало известно по итогам встречи министра транспорта Марата Карабаева с основателем сервиса Арсеном Томским . Стороны также обсудили обмен данными по скоростному режиму между агрегатором, Минтранспорта и МВД, передает kursiv.media

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На встрече в inDrive сообщили, что с 1 апреля к регистрации на платформе не допускаются праворульные авто. А согласно меморандуму, подписанному с Минтранспорта и МВД, с 1 января 2025 года зарегистрированных ранее водителей «праворулек» исключат из сервиса. Такие же ограничения коснутся и владельцев иностранных авто.

В свою очередь Карабаев подчеркнул важность создания безопасного, конкурентного и цивилизованного рынка пассажирских перевозок. В этом ключе глава ведомства напомнил о базовых требованиях, предъявляемых к такси:

водители должны проходить предрейсовое медосвидетельствование, соблюдать график труда и отдыха, а также скоростной режим;

автотранспорт, задействованный на таксомоторных перевозках, обязательно должен быть зарегистрирован в Казахстане и два раза в год проходить технический осмотр.

При этом, как уточнили «Курсиву» в Минтранспорта, ограничения по километражу для междугородних перевозок находятся на стадии обсуждения. В ведомстве продолжают сбор информации и проводят переговоры с таксомоторными компаниями.

Контекст. 30 июля на брифинге в правительстве Марат Карабаев заявил, что ведомство хочет запретить агрегаторам такси ездить на дальние расстояния. Позже компания inDrive назвала свои междугородные перевозки удобными и попросила Минтранспорта обсудить их ограничение со всеми.

Позже из-за волны критики в Минтранспорта заявили, что на тему запрета на междугородные перевозки для такси пройдут общественные слушания. В планах у министерства также обязать водителей «Яндекс.Такси» и InDrive ежедневно проходить Face ID и медосвидетельствование.

Ранее «Курсив» писал, что «Яндекс» вытесняет конкурентов из регионов Казахстана. За прошедший год число областей, где в сегменте городских поездок лидировал InDrive, сократилось с семи до одной. Первенство в пяти из них перехватил «Яндекс». Этот сервис начинает наращивать присутствие и в ключевом для InDrive сегменте междугородних поездок.