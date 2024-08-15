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14.08.2024, 20:03

Tele2 объяснил повышение цен на некоторые тарифы

Новости Казахстана 0 1

Рост цен на некоторые тарифные планы связан с расходами на ремонт и модернизацию сетей связи, а также учитывает инфляцию и налоги, сообщили в пресс-службе Tele2/Altel. Компания пересмотрела с 1 августа размер абонентской платы и объем услуг по 12 тарифам, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

«Изменение стоимости тарифных планов обусловлено ростом затрат оператора на развитие и модернизацию сетей, их обслуживание и ремонт. Более того, на изменение стоимости тарифов также влияют внешние факторы, такие как инфляция и увеличение налоговой нагрузки», — говорится в ответе компании.

При этом в компании не ответили, связаны ли эти расходы с обязательствами катарского холдинга Power International Holding, который до конца 2024 года станет владельцем головной компании оператора «Мобайл Телеком Сервис».

В свою очередь, в Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) сообщили, что рассматривают обоснованность повышения цен на сотовую связь, но установить факт нарушения смогут только в ходе расследования.

«При обнаружении агентством в рамках осуществления своей деятельности в действиях сотовых операторов признаков нарушения законодательства в части необоснованного повышения цен за текущий период в отношении субъектов рынка будут приняты соответствующие меры антимонопольного реагирования», — сообщили в АЗРК.

В агентстве также рассказали, что приостановлены расследования, начатые в 2023 году по нарушениям антимонопольного законодательства в отношении АО «Кселл», ТОО «Мобайл Телеком Сервис» (Tele2/Altel) и ТОО «Кар-Тел» (Beeline). Сейчас сотовые операторы пытаются обжаловать приказы территориальных департаментов АЗРК в судах.

«Курсив» писал, что с 1 июля «Казахтелеком» вместе с дочерними операторами повысил цены на 51 тариф из «архивной линейки». Повышение цен коснулось домашнего и мобильного интернета. Некоторые тарифы относятся к дочерним организациям «Казахтелекома» – Kcell и ALTEL. 

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