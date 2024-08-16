Казахстан увеличил расходы на военную технику на 36,8%

Казахстан увеличил расходы на покупку военной техники на 36,8% в 2024 году по сравнению с 2023-м, сообщили в министерстве обороны на запрос «Курсива». Часть купленной техники еще не поставили из-за геополитической ситуации в мире, передает kursiv.media

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«В текущем году расходы на приобретение военной техники в сравнении с прошлым годом увеличились на 36,8%», — говорится в ответе.

В этом году Казахстан купил более 500 единиц новой военной техники, сообщало правительство 7 августа. Среди них: бронированные колесные машины «Арлан» и комплексы тактических беспилотных систем «SUNQAR» казахстанского производства. Также оборонное ведомство купило турецкие бронемашины «COBRA II» и беспилотный комплекс тяжелого класса «ANKA». Кроме того, в списке есть беспилотные системы «EVOMax», которые, по данным СМИ, производят в Китае.

Для Сил воздушной обороны купили современные истребители, зенитные ракетные комплексы и военно-транспортный самолет большой грузоподъемности «А400М» (сборка производится в Испании — прим.). Технику для воздушной обороны, согласно данным правительства, еще не поставили.

«В настоящее время указанная военная техника и вооружение реализуется в рамках государственного оборонного заказа. Точные сроки их поставок уточняются в связи с геополитической и экономической ситуацией в мире», — сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве не раскрыли сумму расходов на вышеперечисленную технику, сославшись на «имеющиеся ограничения в сфере государственных секретов».

В январе 2024-го издание Global Firepower опубликовало ежегодный рейтинг стран по уровню военной мощи. Среди 145 стран Казахстан занял 58-е место, обойдя почти всех своих союзников по ОДКБ — Армению, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Россия обогнала Казахстан, заняв вторую строчку рейтинга.

«Курсив» писал, что в 2023 году Казахстан занимал 63-е место, в 2022 — 64-е место, а в 2021 — 62-е место, уступив тогда Узбекистану и Беларуси.