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19.08.2024, 21:03

Люксовые автомобили экс-вице-министра Токтабаева: Bentley продали на аукционе, а Maybach передали в УДП

Новости Казахстана 0 1

Bentley Bentayga и Mercedes-Benz Maybach, конфискованные у вице-министра индустрии Тимура Токтабаева по делу о незаконной продаже месторождения с запасами на триллионы тенге, продали на «Электронной торговой площадке». Один из автомобилей был продан в два раза ниже стартовой цены частному лицу, а второй передан на баланс Управления делами президента (УДП), передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

Как сообщили «Курсиву» в Комитете госимущества и приватизации Минфина, черный Bentley Bentayga V8, 2021 года выпуска, был предложен для передачи на балансы госучреждений, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

В связи с этим в конце июля автомобиль выставили на аукцион (методом повышения цены) по стартовой стоимости 104,3 млн тенге, но покупателей также не нашлось. 13 августа второй аукцион (методом понижения цены) при стартовой цене 312,9 млн тенге состоялся.

«На участие в аукционе были зарегистрированы три заявки. По итогам аукциона цена продажи автомобиля Bentley Bentayga V8 составила 54 711 014 тенге. Победителем аукциона является физическое лицо», — говорится в ответе комитета.  

Второй автомобиль — белый Mercedes-Benz Maybach S580 4MATIC, 2021 года выпуска, также был предложен для передачи на балансы госучреждений. По нему поступила одна заявка от УДП.

«В соответствии с протоколом от 15 августа № 322812 автомобиль Mercedes-Benz Maybach S580 4MATIC подлежит передаче и закреплению на баланс ГУ «Управление делами Президента Республики Казахстан», — добавили в комитете.

На торгах Maybach оценили в 79 839 000 тенге.

Контекст. В октябре 2023 года Тимура Токтабаева осудили к семи годам лишения свободы за злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (пункт 3 часть 4 по статьи 361 УК РК). Его обвинили в незаконной продаже месторождения «Шевченковское» в Костанайской области аффилированным с ним лицам под предлогом разведки. Более того, передача прошла без аукциона. 

До передачи на этом месторождении уже были установлены крупные запасы твердых полезных ископаемых в виде никеля и кобальта, которые оценивались в 100 млн тонн на сумму 5,7 трлн тенге. Ущерб государству оценили в 40,6 млрд тенге.

В рамках этого дела у Токтабаева и его близких родственников конфисковали элитные частные дома, земельные участки, автомобили Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Maybach S580 4 Matic, две BMW X5 Xdrive40I, Bentley Bentayga V8. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Явно экс чиновник в детстве был обделён игрушками, вот повзрослев и покупал себе уже взрослые игрушки.
20.08.2024, 03:23
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