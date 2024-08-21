В Казахстан из-за дела Татишева приедет бывший директор ФБР. Он доказал, что Токмади убил банкира умышлено

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Он возглавлял группу американских следователей и криминалистов, привлеченных к расследованию преступления в 2017 году, и доказавших, что убийство банкира было умышленным, говорится в сообщении семьи Татишева, имеющемся в распоряжении «Курсива».

«Луи Фри готов еще раз озвучить и подтвердить результаты того расследования в связи с информацией о возможном выходе на условно-досрочное освобождение осужденного за убийство банкира Татишева, Муратхана Токмади. О деталях встречи будет сообщено позже», — уточняется в сообщении.

Экс-директор ФБР приедет в Казахстан 23 августа в день суда по делу об условно-досрочном освобождении Муратхана Токмади. Он работал главой ФБР с 1993 по 2001 годы при администрациях президента Билла Клинтона и Джорджа Буша. После этого Луи Фри вместе с окружными судьями США основал юридическую компанию Freeh Sporkin & Sullivan (FSS), а также следственную фирму Freeh Group International Solutions (FGIS).

Как бывший глава ФБР связан с делом Татишева

Вышеуказанные фирмы семь лет назад привлекли родственники Татишева к расследованию его убийства, так как их сотрудники обладали большим опытом расследования дел о государственной коррупции и организованной преступности. FSS и FGIS получили доступ к следственным документам и к данным о мошенничестве в БТА Банке, совершенного Мухтаром Аблязовым после смерти Татишева.

Американские следователи восстановили картину преступления, проанализировали пятна крови, провели экспертизу по траектории полета пули и расстояния между стволом оружия и жертвой. Они заключили, что все указывало на намеренное убийство Татишева. Позже Токмади признался, что в 2005 году дал взятку в $20 тыс. Казахстанскому следователю, который вел дело. Официальные лица заявляли, что общий размер взяток составил более $60 тыс. – деньги получили судебные эксперты, и двое судей разных инстанций.

Как погиб Ержан Татишев

Банкир Ержан Татишев погиб 19 декабря 2004 года на охоте в районе станции Отар. За рулем Toyota Land Cruiser он преследовал хищников по степи. Догнав их, он передал ружье 12-го калибра сидевшему рядом бизнесмену Муратхану Токмади. Согласно выводам экспертов, в это время внедорожник неожиданно наехал на кочку и ружье самопроизвольно выстрелило. Татишев получил огнестрельное ранение в правую сторону затылочной части головы. Тогда это назвали «несчастным случаем», пишет издание Тengrinews.kz.

В 2004 году Муратхана Токмади приговорили к году лишения свободы за непредумышленное убийство. Он почти сразу вышел по амнистии. В октябре 2017 года Токмади вновь предстал перед судом. На этот раз его приговорили к трем годам колонии за вымогательство и незаконное хранение огнестрельного оружия.

В том же месяце телеканал КТК выпустил документальный фильм «Звали его Мурка» о Муратхане Токмади. Во второй серии главный герой признался в убийстве Ержана Татишева по заказу Мухтара Аблязова. После этого Генпрокуратура провела расследование по вновь открывшимся обстоятельствам.

В марте 2018 года Муратхана Токмади за убийство Татишева приговорили к 10,5 годам. В марте 2022 года Муратхан Токмади обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву с призывом пересмотреть дело. Он указал, что следователи и должностные лица КНБ оказывали на него давление и вынуждали подписать соглашение о признании вины. Он также заявил, что подвергался пыткам, писало издание Vlast.kz.

В августе 2022 года Жезказганский городской суд отказал Токмади и его защитникам в ходатайстве об условно-досрочном освобождении. В октябре 2023 года апелляционная инстанция также отказала бизнесмену в УДО.

Суд откладывал рассмотрение дела по УДО Токмади дважды

В августе 2024 года стало известно, что суд города Конаева удовлетворил прошение Токмади об УДО. Родные Татишева выразили обеспокоенность этим решением, отметив, что Токмади должен был выйти на свободу в 2030 году.

Адвокат семьи Татишевых Аманжол Мухамедьяров заявил, что в суд не приглашали потерпевшую сторону. Заседания проводились трижды – 17, 24 и 26 июля, о которых известили прокуратуру и адвоката осужденного Токмади.

«Изначально суд назначал судебное заседание на 4 июля 2024 года, но его отложили по ходатайству адвоката осужденного Токмади. Сообщение супруги осужденного Токмади, о том, что что суд дважды откладывал судебные заседания ввиду неявки стороны потерпевшего, не соответствует действительности. В материалах дела имеются все подтверждающие это документы, есть протоколы судебных заседаний, есть телефонограммы, которые направлялись всем, кроме стороны потерпевшего», — добавил адвокат Татишевых.

В середине августа брат убитого банкира Еркин Татишев обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой изучить дело об убийстве его брата. По его словам, Токмади, совершивший преступление по заказу экс-банкира Мухтара Аблязова, получил «довольно мягкий срок». Как отметил Татишев, убийство было совершено из-за того, что Аблязов хотел завладеть банком «ТуранАлем» (впоследствии БТА Банк).