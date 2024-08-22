В МИД пригласили посла Беларуси после выпада Лукашенко в сторону Казахстана

В Министерство иностранных дел РК пригласили посла Беларуси Павла Утюпина , чтобы рассказать ему об эффективности внешнеполитического курса президента Касым-Жомарта Токаева, передает kursiv.media

Фото: МИД РК

Встреча прошла на фоне недавнего выпада Александра Лукашенко в сторону Казахстана, когда глава Беларуси заявил, что некоторые страны постсоветского пространства «от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать».

Глава МИД Мурат Нуртлеу в беседе с послом подчеркнул, что Казахстан проводит сбалансированную и мирную внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.

«Наша страна твердо убеждена, что все разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами… Министр призвал белорусскую сторону к необходимости объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов», — говорится в сообщении.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что все постсоветские страны «находятся в одной лодке» и придет время, когда все «придут к той же России и будут просить поддержки и помощи».

«В Казахстане что-то случилось – кого просили? Китай, Индию, Пакистан? Нет, к Путину — помогите. И мы (ОДКБ) перебросили туда силы, в течение полудня наши самолеты там приземлялись, утихомирили (беспорядки в январе 2022 года). Я не в упрек говорю…» — цитировало Лукашенко РИА Новости.

Напомним, в начале января 2022 года в стране произошли протесты после повышения цен на сжиженный газ, которые позже переросли в массовые беспорядки, погромы и мародерства. В Алматы был захвачен и сожжен акимат, горела резиденция президента, также сообщалось о захвате аэропорта и других объектов.

В стране не работал в это время интернет и был объявлен режим ЧП. Тогда «Курсив» вел текстовую трансляцию. Позже прокуратура подтвердила гибель 238 человек, большинство из которых были гражданскими лицами.

Тогда президент Казахстана обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

По официальным данным, тогда в Казахстан были направлены 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.