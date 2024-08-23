Казахстанский банк подтвердил возможные задержки при проведении платежей с компаниями из РФ и Беларуси

В Bank RBK рассказали о возможных задержках при проведении платежей с российскими и белорусскими контрагентами из-за санкций, передает kursiv.media

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«В связи с выпуском очередных пакетов санкций, как со стороны Европейского союза, так и со стороны США и стран G7, Банк вынужден применить усиление мер по борьбе со сторонними посредниками, используемыми для обхода связанных с РФ и РБ санкций и экспортного контроля», – говорится в заявлении банка.

В Bank RBK отметили, что при зачислении входящих и исходящих платежей, связанных с Россией и Беларусью, банк вправе приостановить операцию до тех пор, пока не будет получена полная запрошенная информация и не будут проверены все документы. Помимо этого, у банка есть ограничения по работе с товарами двойного назначения (товары, используемые в промышленных целях, но имеющие свойства, которые могут быть использованы при создании вооружения).

Банк рекомендует своим клиентам проверять, связаны ли производимые или реализуемые ими товары с упомянутыми в санкционных списках, на таких ресурсах, как www.traderadar.kz и www.alta.ru. Помимо этого, банк просит уделить особое внимание товарам, контроль за поставками которых носит критический характер. Со списком можно ознакомиться здесь.

Также клиенты банка могут сверить базу данных своих клиентов с санкционными списками и отследить на предмет совпадений с организациями военно-промышленного комплекса РФ. С ними можно ознакомиться в Приложении IV к Постановлению Совета (Европейского союза) 833/2014.

«Bank RBK не несет ответственности за убытки, причиненные клиентам при приостановлении, отмене, блокировке платежей/переводов банками-корреспондентами, в соответствии с условиями договора банковского обслуживания Банка», – подчеркнули в банке.

В Bank RBK добавили, что в отношении Крыма и отдельных областей Украины действует режим полного ограничения, запрещающий прямое/косвенное сотрудничество с их резидентами. Исключение может составлять только сотрудничество в области поставки медикаментов и медицинского оборудования, продуктов питания, гуманитарной помощи.

Сложности с проведением расчетов

В конце июля российское издание РБК со ссылкой на обзор, подготовленный крупными транспортными компаниями, сообщило, что доля отказов в платежах через банки Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана выросла до 30%. При этом средний срок проведения платежей увеличился примерно на 15%, в среднем до двух недель.

Банки не называли клиентам причины отказов или задержек, но опрошенные РБК эксперты и участники рынка считают основной причиной ужесточение внутреннего комплаенса (проверки соблюдения норм и требований) в кредитных организациях.

Чтобы подтвердить информацию, «Курсив» направил запросы в несколько банков. В Kaspi Bank заявили, что сервисы компании в первую очередь предназначены для казахстанских клиентов и компаний, и организация не меняла правила и процедуры.

В БЦК заявили, что «придерживаются практики соблюдения всех действующих международных санкций». Ограничительные списки постоянно обновляются и анализируются банком. При этом в отношении тех, кто не находится под санкциями какой-либо страны, все операции проводятся в обычном режиме.

Представитель ForteBank, в свою очередь, отметил, что сотрудники кредитной организации «не видят роста отказов» [в проведении платежей от российских компаний], но подчеркнул, что банк изначально придерживался консервативной политики.