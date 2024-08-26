Сокращенная рабочая неделя началась в Казахстане

В Казахстане 30 августа ежегодно отмечают День Конституции. Он является государственным праздником и дает дополнительный выходной день. В этом году День Конституции выпадает на пятницу, передает kursiv.media

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Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 30 и 31 августа. Первое сентября — воскресенье, поэтому на последней неделе месяца жители Казахстана отдохнут три дня подряд.

При шестидневной рабочей неделе граждане отдохнут на День Конституции в пятницу и выйдут на работу в субботу, 31 августа.

Всего в августе 2024 года казахстанцы будут отдыхать 10 дней. Девять из них — еженедельные выходные, один — праздник.

Напомним, 5 июня 2022 года в Казахстане прошел референдум по поправкам в Конституцию. В голосовании приняли участие 7 986 293 казахстанца, или 68,06%. Поправки в Конституцию Казахстана поддержали 77,18% казахстанцев. Против реформ проголосовали 18,66%. Подробней о том, какие поправки внесли, можно прочесть в этом и этом материалах.