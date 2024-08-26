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26.08.2024, 12:05

Сокращенная рабочая неделя началась в Казахстане

Новости Казахстана 0 390

В Казахстане 30 августа ежегодно отмечают День Конституции. Он является государственным праздником и дает дополнительный выходной день. В этом году День Конституции выпадает на пятницу, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 30 и 31 августа. Первое сентября — воскресенье, поэтому на последней неделе месяца жители Казахстана отдохнут три дня подряд.

При шестидневной рабочей неделе граждане отдохнут на День Конституции в пятницу и выйдут на работу в субботу, 31 августа.

Всего в августе 2024 года казахстанцы будут отдыхать 10 дней. Девять из них — еженедельные выходные, один — праздник.

Напомним, 5 июня 2022 года в Казахстане прошел референдум по поправкам в Конституцию. В голосовании приняли участие 7 986 293 казахстанца, или 68,06%. Поправки в Конституцию Казахстана поддержали 77,18% казахстанцев. Против реформ проголосовали 18,66%. Подробней о том, какие поправки внесли, можно прочесть в этом и этом материалах.  

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