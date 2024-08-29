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28.08.2024, 20:49

Нацбанк рассказал, ограничит ли переводы через «Золотую корону». Ранее ее разработчик попал под санкции США

Новости Казахстана 0 326

Нацбанк Казахстана прокомментировал введенные на прошлой неделе Минфином США санкции против разработчика российской системы «Золотая корона» – «Центра финансовых технологий». Большая часть всех денежных переводов Казахстана (87% за январь-июнь 2024 года) проходило через нее. В ответе на запрос «Курсива» регулятор отметил, что предупреждений в адрес Казахстана от США не поступало.

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

«Сама платежная система «Золотая корона» не включена в санкционные списки, рекомендаций относительно нее не поступало. Банки второго уровня, будучи субъектами частного предпринимательства, самостоятельно оценивают собственные риски для их деятельности и самостоятельно принимают решение об участии в иностранных платежных системах, исходя из коммерческого интереса и экономической целесообразности», – заявили в Нацбанке.

Регулятор добавил, что в настоящее время платежи и переводы денег между Казахстаном и Россией по несанкционному контуру обслуживаются банками в стандартном режиме.

На прошлой неделе, 23 августа, Минфин США ввел санкции против российских компаний, разрабатывающих программное обеспечение и коммуникационные технологии. В их числе оказался разработчик системы «Золотая корона» – «Центр финансовых технологий». Были заморожены его активы, находящиеся в юрисдикции США, руководству компании запретили въезд в страну, ЦФТ лишили права получать передовые технологии из США, а американским физлицам и юрлицам запретили вести с ним бизнес.

На следующей день после попадания ЦФТ под американские санкции работу с платежной системой приостановила Грузия. Спустя три дня обслуживание переводов возобновили «после выяснения связей с ЦФТ».

В начале этой недели российское издание Frank Media сообщало, что в мобильном приложении Банка ЦентрКредит исчезла функция перевода денежных средств через «Золотую корону». В БЦК отметили, что приложение «работает в штатном режиме». Финорганизация добавила, что изучает обновленный санкционный список на предмет внесения изменений в свои процессы и сервисы.

В среду, 28 августа, Frank Media сообщил, что переводы через «Золотую корону» также временно приостановил Freedom Bank на фоне санкций США. Банк запросил у системы дополнительную информацию для проведения анализа, по результатам которого будет определено дальнейшее сотрудничество.

Переводы через «Золотую корону» также недоступны в приложении Jusan Bank. На сайте банка указывается, что такую услугу можно получить также в отделении финорганизации, однако доступен ли данный способ сейчас, неизвестно.

Forbes Kazakhstan писал, что остальные банки следят за развитием ситуации и пока изучают этот вопрос. При этом Kaspi Bank, Home Credit Bank и Банк ВТБ не работают с «Золотой короной».

В Казахстане примерно 87% международных переводов в первой половине 2024 года осуществлялось через систему «Золотая Корона». Еще 7% приходится на Western Union, 2% – на MoneyGram, 4% – на иные системы.

Кроме того, в начале июля Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) включило ВТБ Казахстан (единственная оставшаяся в стране «дочка» подсанкционного российского банка) в список юридических лиц, работа с которыми теперь будет нести для организаций риск вторичных санкций. В АРРФР тогда заявили «Курсиву», что действующее законодательство Казахстана не предусматривает прямой запрет на проведение операций с лицами, включенными в санкционные списки. При этом банковским законодательством установлены требования по управлению банками комплаенс-рисками. 

Регулятор отмечал, что банки вправе самостоятельно принимать решения об установлении деловых отношений с банками и клиентами, проведении операции с ними, учитывая риск-профиль банков и в соответствии с требованиями действующего законодательства. Аналогичный ответ прислал и Нацбанк.

Ранее переводы в Россию через Сбербанк и Т-банк ограничили более 10 кыргызстанских банков. Отмечалось, что услуга была приостановлена в обоих направлениях на неопределенный срок. 

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