Нацбанк рассказал, ограничит ли переводы через «Золотую корону». Ранее ее разработчик попал под санкции США

Нацбанк Казахстана прокомментировал введенные на прошлой неделе Минфином США санкции против разработчика российской системы «Золотая корона» – «Центра финансовых технологий». Большая часть всех денежных переводов Казахстана (87% за январь-июнь 2024 года) проходило через нее. В ответе на запрос «Курсива» регулятор отметил, что предупреждений в адрес Казахстана от США не поступало.

Коллаж kursiv.media

«Сама платежная система «Золотая корона» не включена в санкционные списки, рекомендаций относительно нее не поступало. Банки второго уровня, будучи субъектами частного предпринимательства, самостоятельно оценивают собственные риски для их деятельности и самостоятельно принимают решение об участии в иностранных платежных системах, исходя из коммерческого интереса и экономической целесообразности», – заявили в Нацбанке.

Регулятор добавил, что в настоящее время платежи и переводы денег между Казахстаном и Россией по несанкционному контуру обслуживаются банками в стандартном режиме.

На прошлой неделе, 23 августа, Минфин США ввел санкции против российских компаний, разрабатывающих программное обеспечение и коммуникационные технологии. В их числе оказался разработчик системы «Золотая корона» – «Центр финансовых технологий». Были заморожены его активы, находящиеся в юрисдикции США, руководству компании запретили въезд в страну, ЦФТ лишили права получать передовые технологии из США, а американским физлицам и юрлицам запретили вести с ним бизнес.

На следующей день после попадания ЦФТ под американские санкции работу с платежной системой приостановила Грузия. Спустя три дня обслуживание переводов возобновили «после выяснения связей с ЦФТ».

В начале этой недели российское издание Frank Media сообщало, что в мобильном приложении Банка ЦентрКредит исчезла функция перевода денежных средств через «Золотую корону». В БЦК отметили, что приложение «работает в штатном режиме». Финорганизация добавила, что изучает обновленный санкционный список на предмет внесения изменений в свои процессы и сервисы.

В среду, 28 августа, Frank Media сообщил, что переводы через «Золотую корону» также временно приостановил Freedom Bank на фоне санкций США. Банк запросил у системы дополнительную информацию для проведения анализа, по результатам которого будет определено дальнейшее сотрудничество.

Переводы через «Золотую корону» также недоступны в приложении Jusan Bank. На сайте банка указывается, что такую услугу можно получить также в отделении финорганизации, однако доступен ли данный способ сейчас, неизвестно.

Forbes Kazakhstan писал, что остальные банки следят за развитием ситуации и пока изучают этот вопрос. При этом Kaspi Bank, Home Credit Bank и Банк ВТБ не работают с «Золотой короной».

В Казахстане примерно 87% международных переводов в первой половине 2024 года осуществлялось через систему «Золотая Корона». Еще 7% приходится на Western Union, 2% – на MoneyGram, 4% – на иные системы.

Кроме того, в начале июля Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) включило ВТБ Казахстан (единственная оставшаяся в стране «дочка» подсанкционного российского банка) в список юридических лиц, работа с которыми теперь будет нести для организаций риск вторичных санкций. В АРРФР тогда заявили «Курсиву», что действующее законодательство Казахстана не предусматривает прямой запрет на проведение операций с лицами, включенными в санкционные списки. При этом банковским законодательством установлены требования по управлению банками комплаенс-рисками.

Регулятор отмечал, что банки вправе самостоятельно принимать решения об установлении деловых отношений с банками и клиентами, проведении операции с ними, учитывая риск-профиль банков и в соответствии с требованиями действующего законодательства. Аналогичный ответ прислал и Нацбанк.

Ранее переводы в Россию через Сбербанк и Т-банк ограничили более 10 кыргызстанских банков. Отмечалось, что услуга была приостановлена в обоих направлениях на неопределенный срок.