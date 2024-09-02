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02.09.2024, 15:34

Мужчина с ножом ворвался в одну из мечетей Астаны и требовал освободить незаконно осужденных. ВИДЕО

Новости Казахстана 0 394

В одну из мечетей Астаны ворвался вооруженный ножом мужчина, который требовал освобождения незаконно осужденных. Видео инцидента распространилось в сети, на его кадрах видно, как окровавленный мужчина пытается оказать сопротивление полицейским, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

Мужчина вторгся в столичную мечеть, расположенную в районе Сарыарка, утром 2 сентября. По словам очевидцев, он находился в неадекватном состоянии.

По данным столичного департамента полиции, сообщение о происшествии поступило на канал 102.

«На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. 36-летний подозреваемый был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. При нем был нож кустарного производства. В ходе проверки установлено, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере с 2006 года», — говорится в сообщении. 

В ДП Астаны подчеркнули, что в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведомство проводит всестороннюю проверку всех обстоятельств произошедшего.

Ранее полиция Астаны сообщила о задержании дебошира. Женщина, пострадавшая от конфликта, позвонила в скорую помощь. Когда медики прибыли на место, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно и оскорблял их. Затем он напал на одного из фельдшеров и, угрожая ножом, закрылся с ним в другой комнате.

Медицинские работники вызвали 102. Наряд полиции задержал и доставил мужчину в управление полиции района «Алматы». Нож стражи порядка изъяли.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, 25-летний дебошир был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него было возбуждено административное производство, а сам он был водворен в комнату временного задержания. 

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