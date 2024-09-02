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02.09.2024, 18:12

Токаев предложил перевести тарифы на коммунальные услуги на принцип «больше потребляешь – больше платишь»

Новости Казахстана 0 374

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил с 2025 года внедрить четкие нормы потребления коммунальных услуг по принципу «больше потребляешь – больше платишь». Об этом он заявил в своем послании народу Казахстана на совместном заседании палат парламента, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

«До конца года следует утвердить национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов. Острым остается вопрос формирования культуры экономии коммунальных ресурсов. Со следующего года нужно внедрить четкие нормы их потребления по принципу «больше потребляешь – больше платишь». В то же время потребители не должны оставаться один на один во взаимоотношениях с частными монополистами. В законодательство следует ввести понятие социально значимых услуг и регламентировать их по аналогии с процессами оказания госуслуг», – заявил Токаев. 

Глава государства отметил, что правительство должно четко спланировать тарифную политику на долгий срок. При этом, по его словам, нельзя допустить необоснованного роста тарифов для потребителей. Новые тарифы, заявил президент, должны помочь привлечь в коммунальную отрасль «длинные деньги”. 

«Стандартные условия кредитования строительства объектов новой генерации нельзя назвать приемлемыми. Поэтому правительству нужно продумать, как обеспечить доступное долгосрочное кредитование со стороны финансовых институтов», – отметил Токаев. 

Сегодня действуют дифференцированные тарифы на электроэнергию. Например, если в Астане в квартире проживает один человек и он потребляет в месяц до 90 кВт⋅ч элетроэнергии, то он платит 18,66 тенге за кВт⋅ч, а если до 180 кВт⋅ч, то уже 27,75 тенге, от 180 кВт⋅ч – 34,7 тенге. Тарифы на водоснабжение и водоотведение дифференцированы по группе потребителей (население, предприятия, бюджетные организации и юрлица).

Ранее «Курсив» писал, что в Казахстане продолжают ускоряться темпы роста тарифов. К концу марта горячая вода год к году подорожала на 31,9%, центральное отопление – на 33,2%, электроэнергия – на 26,1%, водоотведение – на 42%, холодная вода – на 36,5%, вывоз мусора – на 30,7%. Такие данные приводит Первое кредитное бюро. Как отмечают аналитики ПКБ, такое резкое и одновременное подорожание сразу во всех секторах фиксируется в Казахстане впервые по меньшей мере с начала 2000-х годов. В этот же раз программа роста тарифов будет сохраняться в течение семи лет – до 2029 года. Министерство нацэкономики отмечало, что средний рост цен в перспективе составит 20–30% в год. 

Подорожание коммунальных платежей связано с тем, что существующая инфраструктура слишком изношена, и поэтому требуется дополнительное финансирование для ее модернизации. Например, в 2022 году износ ТЭЦ в Уральске, Таразе и Кызылорде превышал 80%, а средний показатель по стране составлял 66%. Также были изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. С целью финансирования сферы осенью 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал программу «Тариф в обмен на инвестиции». 

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