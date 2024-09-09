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09.09.2024, 14:55

Берия руководил, американцы давали оборудование: как строился первый НПЗ в Казахстане

Новости Казахстана 0 4 062

Ровно 79 лет назад, 8 сентября 1945 года назад, Завод №441 (так назывался раньше Атырауский НПЗ) выдал первую партию бензина в Казахстане. Тогда производство было рассчитано всего на 800 тыс. тонн переработки нефти в год. Строили завод с помощью американского оборудования, поставки которого шли по ленд-лизу и под непосредственным руководством главы НКВД Лаврентия Берия, передает kursiv.media

Сейчас предприятие рассчитано на переработку до 5,5 млн тонн нефти в год / anpz.kz
Сейчас предприятие рассчитано на переработку до 5,5 млн тонн нефти в год / anpz.kz

Решение о строительстве первого НПЗ в Казахстане приняли в 1943 году в разгар Второй мировой войны. Фронту необходимо было топливо. Тогда Государственный комитет обороны принял постановление за №3181-ссо о строительстве нефтеперерабатывающих мощностей в восточных районах СССР.

«Установить место строительства завода номер 441 – в городе Гурьев Казахской ССР. Общее руководство возлагаю на НКВД – Берия Лаврентия Павловича. Председатель Государственного комитета обороны Сталин Иосиф Виссарионович», — говорилось в постановлении ГКО.

На возведение стратегического объекта тогда бросили все силы: технический проект завода разработала американская компания «Баджер и сыновья», привязку к местным условиям провели проектировщики «Эмбанефтьпроекта».

Так выглядел завод в 1945 году / Фото: anpz.kz

«В газете «Правда» за 9 февраля 1945 года со ссылкой на отчет Рузвельта Конгрессу указывалось, что США с 1 апреля 1941 года, когда началось осуществление Закона о поставках по ленд-лизу, до 30 июня 1944 года поставили оборудование, материалы и оказали разные услуги на $28,3 млрд, что составило 15% всех расходов США на военные нужды и оборону. При этом поставка в СССР составила $5,9 млрд или 21% от общих поставок союзникам. В составе этих поставок было получено технологическое оборудование для Гурьевского, Орского, Красноводского и Куйбышевского НПЗ», — говорится в книге директора АНПЗ (в 1986-1999 годы) Владимира Гафнера.

8 сентября 1945 года Гурьевский НПЗ выдал первую продукцию – автомобильный бензин. Этот день, решением Государственной комиссии, был определен как начало нефтеперерабатывающей промышленности Казахской ССР. Производство было рассчитано на 800 тыс. тонн переработки эмбинской нефти в год. Здесь выпускают авиационный и автомобильный бензин, моторные и котельные топлива.

Сегодня Атырауский НПЗ (АНПЗ) – один из трех крупных НПЗ в Казахстане наряду с Павлодарским и Шымкентским НПЗ. 99% акций АНПЗ принадлежит нацкомпании «КазМунайГаз». Предприятие рассчитано на переработку до 5,5 млн тонн нефти в год в различные виды топлива и нефтехимическую продукцию. 

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