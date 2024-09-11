Fincraft Group Ракишева приобрела 40% в нефтегазовой компании, имеющей проекты в Мангистауской области

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Известно, что Beineu Petroleum Limited принадлежит компания Petro Energy Group. В середине июля она заявила о планах пробурить две поисковые скважины с целью разведки залежей нефти и газа в Бейнеуском районе Мангистауской области. Средняя глубина обеих скважин составит 4,35 км. Проект будет реализован в 2024-2026 годы. Каждая скважина расположится на участке площадью 3,5 га.

Абласанов и Ракишев также сотрудничают в другом проекте. В декабре 2022 года Ракишев стал крупнейшим акционером британской компании Equus Petroleum Limited, которая ведет деятельность в Казахстане через «Кумколь Транс Сервис». Продавцом акций выступила компания International Petroleum Holding B.V., принадлежащая Абласанову и Нурлану Жуманову. После продажи доли Ракишеву IPH сохранила 37,67% акций. «Кумколь Транс Сервис» ведет добычу на нефтегазовом месторождении Сарыбулак по контракту сроком до 2039 года.

Кенес Ракишев занимает 19-е место в списке богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes.kz. Его состояние оценивается в $435 млн. Он владеет Fincraft Group, через которую контролирует Fincraft Resources и БТА Банк. Последний в настоящее время выступает холдингом, на балансе которого остается украинский БТА Банк.