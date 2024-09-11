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10.09.2024, 19:18

Fincraft Group Ракишева приобрела 40% в нефтегазовой компании, имеющей проекты в Мангистауской области

Новости Казахстана 0 798

Fincraft Group Кенеса Ракишева приобрела 40% акций компании Beineu Petroleum Limited, следует из сообщения, опубликованного на сайте Казахстанской фондовой биржи KASE. Ранее компания полностью принадлежала бизнесмену Байкадаму Абласанову, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

Известно, что Beineu Petroleum Limited принадлежит компания Petro Energy Group. В середине июля она заявила о планах пробурить две поисковые скважины с целью разведки залежей нефти и газа в Бейнеуском районе Мангистауской области. Средняя глубина обеих скважин составит 4,35 км. Проект будет реализован в 2024-2026 годы. Каждая скважина расположится на участке площадью 3,5 га. 

Абласанов и Ракишев также сотрудничают в другом проекте. В декабре 2022 года Ракишев стал крупнейшим акционером британской компании Equus Petroleum Limited, которая ведет деятельность в Казахстане через «Кумколь Транс Сервис». Продавцом акций выступила компания International Petroleum Holding B.V., принадлежащая Абласанову и Нурлану Жуманову. После продажи доли Ракишеву IPH сохранила 37,67% акций. «Кумколь Транс Сервис» ведет добычу на нефтегазовом месторождении Сарыбулак по контракту сроком до 2039 года.

Кенес Ракишев занимает 19-е место в списке богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes.kz. Его состояние оценивается в $435 млн. Он владеет Fincraft Group, через которую контролирует Fincraft Resources и БТА Банк. Последний в настоящее время выступает холдингом, на балансе которого остается украинский БТА Банк. 

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