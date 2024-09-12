Инвестиции Катара в казахстанские газоперерабатывающие заводы подразумевают рост цен на газ в республике — Байбазаров

Вложения катарского UCC Holding в строительство газоперерабатывающих заводов (ГПЗ) на Кашагане учитывают рост цен на товарный газ в Казахстане к их завершению, сообщил вице-премьер, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров , передает kursiv.media

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В ходе рассмотрения проекта закона о ратификации соглашения между правительством Казахстана и правительством Катара об установлении долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях на заседании мажилиса парламента депутат Мукаш Искандиров поинтересовался у Байбазарова, насколько готовы будут потребители к указанной в соглашении цене на товарный газ.

«При окончании строительства газоперерабатывающих заводов установлена уже цена на товарный газ в 136 долларов (за 1 тыс. кубометров – Курсив). Насколько она будет доступна для наших отечественных товаропроизводителей и для жителей?», — спросил Искандиров у министра.

В ответ Байбазаров отметил, что к моменту завершения данных проектов цены на газ внутри Казахстана будут соответствовать оговоренному в соглашении уровню.

«В ближайшие два года полностью будет завершено структурирование всех проектов и начата реализация. Что касается цены на газ, да — мы зафиксировали обязательства по цене газа на период реализации проекта, чтобы обеспечить полную окупаемость вкладываемых инвестиций. В целом, вы знаете, это цена переработки газа. Потом вы знаете, у нас дальше пойдет на внутренний рынок и на экспорт может пойти, поэтому мы считаем, что к тому моменту цена газа будет соответствовать тем рыночным условиям, которые будут на рынке газа», — сказал Байбазаров.

Министр напомнил, что Казахстан уже идет по пути постепенного повышения цен на газ.

«Что касается доступности цены для населения – сейчас мы поэтапно идем на повышение (стоимости – Курсив) товарного газа. В этом году буквально в среднем на 15% подняли, но при этом мы с QazaqGaz прорабатываем вопрос и в принципе в большой степени готовности вопрос поддержки именно социально-уязвимых слоев населения, QazaqGaz будет поддерживать ту категорию населения, которая будет нуждаться в социальной помощи, за счет своих собственных средств», — сообщил он.

По его словам, первые два ГПЗ – на 1 млрд кубометров газа в год и 2,5 млрд кубометров в год находятся в высокой степени готовности.

«Первый проект – миллиардный – он уже начался, там обеспечено даже полностью финансирование. Уже начаты строительно-монтажные работы. Второй проект тоже сейчас группа «Самрук-Казына» проходит процедуру подготовки соответствующего соглашения о совместной деятельности. Мы тоже ожидаем, что в этом году все эти формальности будут завершены и стороны смогут приступить к структурированию финансирования проектов. Что касается шестимиллиардного проекта (ГПЗ на 6 млрд кубометров газа в год – Курсив), то проект еще находится на стадии подготовки. Я думаю, это перспектива подготовки проекта уже на следующий год», — сказал Байбазаров.

При этом проект строительства магистрального газопровода Актобе-Костанай находится на стадии подготовки соответствующего соглашения между сторонами.

«Что касается газопровода Актобе-Костанай, то здесь тоже стороны находятся на стадии подготовки соглашения. Тоже самое касается и других проектов. Мы считаем, что в ближайшие два года будет полностью завершено структурирование всех проектов и начата их фактическая реализация», — сказал министр.

В свою очередь вице-министр энергетики Алибек Жамауов сообщил, что строительство ГПЗ на 1 млрд кубометров в год планируется завершить в конце 2026 года. На площадке работает 500 человек. При этом депутаты интересовались, зачем нужно было приглашать новых инвесторов из Катара в проект, который реализовывался в республике с 2021 года.

Ранее сайт премьер-министра сообщал, что газоперерабатывающий завод на месторождении Кашаган проектной мощностью 1 млрд кубометров в год будет запущен в середине 2026 года. Ресурс сообщал это со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя ТОО «GPC Investment», которое реализует проект строительства ГПЗ, Берика Абишева.

По его словам, после запуска ГПЗ из 1 млрд кубометров газа будет получаться 727 млн кубометров товарного газа в год, 218 тыс. тонн серы, 17 тыс. тонн газоконденсата. Вода для работы завода будет браться из магистрального водовода Астрахань-Мангышлак, а линия электропередачи на 110 кВ уже готова к подключению. Кроме того, готова и компрессорная станция для закачки газа в магистральный газопровод компании «Интергаз Центральная Азия».

Проект реализуется совместно с North Caspian Operating Company (NCOC, оператор Кашагана), которая в сотрудничестве с QazaqGaz работает над поставкой до 700 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа в год на рынок и завершает строительство инфраструктуры трубопровода, который обеспечит транспортировку 1 млрд кубометров газа в год. В свою очередь проект фазы 2A предполагает транспортировку 2,5 млрд кубометров газа в год, а фаза 2B — 6 млрд кубометров газа в год.

В феврале 2024 года QazaqGaz и катарский UCC Holding подписали соглашение о совместной реализации проектов строительства газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган. Позже сообщалось, что объем инвестиций в строительство первого ГПЗ на Кашагане оценивается в $1 млрд.

Протяженность газопровода, прокладываемого от установки комплексной переработки нефти и газа (УКПНиГ) «Болашак» до этого ГПЗ, составит около 15 км. Ранее NCOC сообщила о сокращении относящейся к компании части строящегося для QazaqGaz газопровода на 1 млрд кубометров газа до 13,88 км с 14,4 км в настоящее время это первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, извлекаемые запасы которого составляют от 9 млрд до 13 млрд баррелей нефти. Коммерческая добыча там началась 1 ноября 2016 года. В 2022 году на Кашагане было добыто 12,7 млн тонн нефти, в 2023 году — 18,8 млн тонн.

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 2 сентября на совместном заседании палат парламента с посланием народу Казахстана, поручил правительству ускорить строительство газоперерабатывающих предприятий на месторождениях Кашаган и Карачаганак. По его словам, для успешного развития отрасли предстоит в кратчайшие сроки внедрить действенные стимулы, направленные на обеспечение возвратности инвестиций, включая предоставление адекватных тарифов и оптовых цен.

Как сообщил в феврале председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов, общая сумма четырех соглашений с UCC Holding составляет $11 млрд. Подписанные документы позволят сторонам совместно реализовать проект строительства двух ГПЗ мощностью 1 и 2,5 млрд кубометров газа в год. В рамках соглашений будут привлечены инвестиции, а также организовано финансирование для проектов. Строительство заводов, как ожидается, поспособствует увеличению ресурсной базы товарного газа в Казахстане.

Кроме того, QazaqGaz и UCC Holding совместно построят вторую нитку магистрального газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент, которая обеспечит газом южные и центральные регионы Казахстана, а также компрессорную станцию и газопровод в Костанайской области.