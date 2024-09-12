В «дочке» КТЖ продавали должность начальника топливного склада за $50 тысяч

Бывший директор «дочки» КТЖ получил $50 тыс. от исполняющего обязанности начальника одного из топливных складов за утверждение его на этой должности. Об этом сообщили в Антикоре, передает kursiv.media

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Исходя из сообщения, в центре внимания оказался филиал «Центр топливных ресурсов» (ЦТР), где руководство заподозрили в злоупотреблениях доверием и взяточничестве.

«Бывший директор западного дивизиона филиала ЦТР путем обмана и злоупотребления доверием получил от и.о. начальника одного из топливных складов $50 тыс. за утверждение его на этой должности», — рассказали в Антикоре.

Помимо коррупционных схем, в ходе инспекций топливных складов Антикор выявил серьезные нарушения. Специалисты обнаружили, что учет горюче-смазочных материалов (ГСМ), поступающих на хранение и отпускаемых со складов, велся с многочисленными ошибками.

Начальству КТЖ порекомендовали цифровизировать процессы производства для предотвращения хищения ГСМ.

«За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены финансовый директор по экипировке и бывший начальник Восточного дивизиона филиала ЦТР», — подытожили в Антикоре.

Ранее «Курсив» писал о том, что руководство КТЖ в Костанайской области осудили за хищения дизеля и 12 млн тенге, выделенных на ремонт крана. Региональный суд приговорил начальника филиала и трех сотрудников к лишению свободы. Также они больше не смогут занимать должности на госслужбе.