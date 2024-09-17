Как будут работать переводы по номеру телефона и платежи по единому QR-коду

При переводе денег по номеру мобильного телефона в банковском приложении будет возможность выбрать конкретный банк, а не предложенный по умолчанию финансовый институт, сообщил «Курсиву» председатель правления Национальной платежной корпорации Национального банка РК Бинур Жаленов , передает kursiv.media

Коллаж: kursiv.media

«Вы выбираете банк. Это во многом зависит от того как (проект переводов по номеру мобильного телефона – Курсив) реализует каждый банк, но в целом концептуально будет возможность выбора банка по номеру телефона – на какой из счетов в каком банке отправить деньги. У вас будет возможность – вы введете номер и в каком именно из банков отправить», — сказал он «Курсиву».

Исторически казахстанцы совершают переводы по номеру мобильного телефона из приложений разных банков, однако в них по умолчанию может указываться другой банк. Теперь те, кто планирует перевести деньги, смогут видеть в каких банках есть счета у владельца мобильного номера. Жаленов отметил, что банки будут показывать номер, зарегистрированный в банковской системе за определенным лицом.

Кроме того, он сообщил, что Национальная платежная корпорация Нацбанка уже завершила создание системы единого QR-кода для оплаты товаров и услуг. Однако полноценно она сможет работать только после подключения всех казахстанских банков второго уровня.

«Система сама уже запущена, но есть еще часть, связанная с подключением каждого банка. Подключение требует тестирования, определенной разработки и так далее. На стороне Национального банка платформа уже готова, и мы уже находимся на стадии тестирования банков. Подключение всех банков занимает определенное время и, по нашим оценкам, должно закончиться в первой половине 2025 года. То есть это не то, что Нацбанк задержал разработку платформы. Просто нужно время для подключения участников рынка. Там технологические особенности», — сказал он.

В феврале председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов заявил, что к концу 2024 года в Казахстане появится единый QR-код, который можно будет считывать с помощью приложения любого банка второго уровня. При запуске этого проекта торговым точкам и услугодателям не надо будет выбирать между банками при установке POS-терминала (сейчас, чтобы принимать платежи с помощью QR от разных крупных банков, им приходится нести дополнительные расходы).

На днях Жаленов сообщил о задержке проекта на полгода — теперь появление единого QR-кода ожидается лишь в первой половине 2025 года.

«Я думаю, мы попробуем дать более точную оценку (по срокам запуска проекта – Курсив) 8-9 октября. У нас будет мероприятие в Алматы, где мы презентуем цифровой Центральный банк и там попробуем дать более взвешенные оценки по срокам подключения всех банков к платформе», — отметил он.

По его мнению, для крупных банков, которые уже работают по QR с предпринимателями и населением, проект предоставит дополнительные возможности.

«Мы же не отменяем всех тех инвестиций крупных банков, которые уже сделаны. Это продолжит работать, как и работает сейчас. Просто добавится дополнительная функциональность. Мы в том числе с KASPI пришли к консенсусу какую модель построить и на данный момент идет вопрос технического подключения», — сообщил он.

Жаленов отметил, что для подключения к платформе единого QR от банков потребуются определенные инвестиции.

«Это совместная инвестиция. Мы создаем общую платформу… Есть платформа, которая обеспечивает взаимодействие разных банков. Вот ее мы разрабатываем. Каждый банк, конечно, тратит какие-то деньги, чтобы подключиться к этой платформе. Нужны разработчики и так далее», — сказал он.

По словам главы Национальной платежной корпорации Нацбанка, плюсы для владельцев торговых точек и мест по предоставлению услуг через QR также очевидны.

«Да, абсолютно верно вы понимаете, в том числе (владельцы торговых точек и мест по предоставлению услуг через QR смогут оптимизировать расходы по приему таких платежей, имея лишь одно устройство – Курсив)», — сказал Жаленов.

Ранее «Курсиву» сообщили в министерстве энергетики о планах по запуску в Западно-Казахстанской области пилотного проекта, в рамках которого жители и гости региона смогут оплачивать топливо на местных автозаправочных станциях (АЗС) с помощью QR-кода любого казахстанского банка.