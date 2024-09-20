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19.09.2024, 20:02

Пенсии казахстанцев вложили в госдолг РФ за несколько дней до войны. С тех пор он подешевел на сотни миллионов тенге

Новости Казахстана 0 3 192

В 2022 году Нацбанк инвестировал пенсионные средства казахстанцев в еврооблигации министерства финансов РФ, номинированные в долларах, на 18,8 млрд тенге. С тех пор стоимость этих бумаг снизилась на 385 млн тенге, следует из отчета ЕНПФ на 1 августа. Первым внимание на это обратил Telegram-канал «Бычий звоночек», передает kursiv.media

Фото с сайта kursiv.media
Фото с сайта kursiv.media

В 2022 году Нацбанк купил несколько выпусков российских государственных облигаций – от 1, 2 и 3 февраля, а также от 4 мая.

Февральские выпуски были куплены на суммы от 2,1 до 6,1 млрд тенге и имели доходность от 4,25 до 12,75%. На момент покупки Fitch присудил им рейтинг ВВВ. На 1 августа стоимость данных бумаг упала в цене на 20–35%. Дата погашения по ним назначена на 2026–2047 годы.

Два майских выпуска были куплены на сумму 603 и 642 млн тенге. Сейчас их стоимость выросла более чем в четыре раза – до 2,6 и 2,7 млрд тенге. Доходность по ним составляет 4,75% и 5,1%, срок погашения назначен на март 2035 года и май 2026 года.

В целом вложения в ценные бумаги России являются относительно незначительными вложениями НБ РК. Для сравнения, в облигации правительства США Нацбанк инвестировал 2,14 трлн тенге, сегодня их стоимость выросла до 2,21 трлн тенге.

Снижение цены купленных Нацбанком от лица ЕНПФ бумаг не приводит автоматически к убытку фонда по конкретным инструментам – он будет зафиксирован только в случае продажи по более низкой по сравнению с моментом покупки стоимостью. При этом Нацбанк может держать бумаги до погашения, которое намечено на 2026, 2027, 2028, 2035 и 2047 годы.  

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Комментарии

1 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Брехня распильщиков...
20.09.2024, 03:36
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