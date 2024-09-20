Глава какого казахстанского банка зарабатывает как минимум 63 млн тенге в месяц

«Курсив» выяснил, акционеров каких банков можно назвать самыми щедрыми с точки зрения того, как много они платят своему топ-менеджменту. Как показали расчеты, средняя зарплата члена правления в банковском секторе РК в 2023 году колебалась в диапазоне от 2,4 млн до 63 млн тенге в месяц.

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«Курсив» на основе публичных данных подсчитал средние зарплаты топ-менеджмента 15 казахстанских банков, а также финтех-холдинга Kaspi.kz (материнского по отношению к одноименному БВУ). Для расчета среднего ежемесячного вознаграждения использовались такие источники, как неконсолидированная аудированная отчетность (где содержится информация о суммарном, в том числе неденежном вознаграждении ключевых управленцев), портал ДФО (где банки обязаны размещать общее вознаграждение членов правления) и неаудированные годовые отчеты (где банки по своей доброй воле могут делать какие-то дополнительные раскрытия относительно выплат высшему руководству). Неконсолидированная аудированная отчетность использована для того, чтобы вознаграждение топов материнского банка не смешивалось с выплатами руководителям дочерних организаций.

Средние зарплаты подсчитаны отдельно для членов правления и членов СД. Для банков, не раскрывающих суммарное вознаграждение СД (законодательство такого раскрытия не требует), оно было вычислено как разница между общими затратами на топов и затратами на исполнительных руководителей. Для корректного расчета среднего значения «Курсив» учел перестановки в составе топ-менеджмента и подсчитал количество месяцев, проработанных каждым членом правления и СД в отчетном году. Выплаты ранее уволенным или уволившимся топам были зачтены как выплаты действующему составу правления или СД, поскольку работодатель понес эти издержки в отчетном году. При расхождении данных банка в разных источниках была выбрана большая сумма, если только банк не разъяснил «Курсиву» причину расхождений. Средняя зарплата члена СД может содержать искажения, связанные с тем, что вознаграждение получают не все члены СД (банки данную информацию не раскрывают).

Инфографика показывает, сколько в среднем, по расчетам «Курсива», зарабатывали (до вычета налогов) банковские топы в 2023 году и как изменились эти суммы по сравнению с 2022 годом. В подавляющем большинстве это частные институты с высокой (и иногда очень высокой) прибылью, владельцы которых могут (и имеют полное право) позволить себе щедро отблагодарить менеджмент (в том числе себя) за достигнутые успешные результаты. Другое дело, что сама информация банков о вознаграждениях руководству может быть противоречивой и постфактум изменчивой. Готовя данный материал, «Курсив» столкнулся с несколькими такими случаями и обратился в банки за разъяснениями.

Например, согласно аудированной отчетности Халык Банка, его ключевой персонал в 2023 году суммарно заработал 3,9 млрд тенге. Однако в годовом отчете за 2023 год сказано, что вознаграждение членов СД и правления АО «Народный банк Казахстана» составило 4,2 млрд тенге (+267 млн тенге к сумме из аудита). Как пояснили в банке, «для разной отчетности может применяться разный подход в зависимости от требований к сбору и раскрытию информации». В банке добавили, что «в Годовом отчете раскрывается вся информация о вознаграждении членов СД и исполнительного органа в течение отчетного периода, в том числе тех, чьи полномочия были прекращены на конец отчетного периода». Раскрыть информацию о вознаграждениях в разрезе СД и правления в банке отказались, подчеркнув, что закон РК об акционерных обществах не устанавливает такую обязанность.

Похожая ситуация обнаружилась в Jusan Bank: здесь расхождение между двумя источниками составило 411 млн тенге. Согласно годовому отчету, топам банка в 2023 году было выплачено 2,15 млрд тенге, однако в аудированной отчетности аналогичная сумма снижается до 1,74 млрд. По информации банка, 1,74 млрд тенге – это «начисленные расходы по ключевому управленческому персоналу за 2023 год», а 2,15 млрд тенге – это «выплаченная в 2023 году сумма, которая включает в себя приостановленное вознаграждение за предыдущий период». Действительно, постановление Нацбанка, регулирующее оплату труда руководителей финансовых организаций, предусматривает приостановление выплаты части нефиксированного вознаграждения, если, например, она превышает 7 500 МРП. Эта приостановленная часть должна выплачиваться равными долями в течение не менее трех лет, причем выплата не гарантируется финансовой организацией и не осуществляется в случае увольнения руководящего работника.

В Kaspi.kz главную часть заработка топов составляют не должностные оклады, а выплаты на основе акций. Например, согласно аудированной отчетности за 2022 год, деньгами «директора и прочие члены ключевого руководства» получили 377 млн тенге, а акциями – 13,1 млрд тенге. Однако в аудированной отчетности за 2023 год сумма выплат на основе акций за 2022 год была снижена почти вдвое (до 7,3 млрд тенге). В компании не ответили на вопрос, какая из двух этих сумм (13,1 млрд или 7,3 млрд) является достоверной, а также не стали прояснять, кого именно (только членов СД и правления либо кого-то еще) Kaspi.kz относит к «директорам и прочим членам ключевого руководства». Зато в Kaspi.kz сообщили, что «для определения фактически выплаченного вознаграждения необходимо смотреть суммы, отраженные в аудированной консолидированной отчетности за 2023 год, то есть 535 млн тенге за 2023 год и 800 млн тенге за 2022 год». Подсчитывая среднее вознаграждение топов Kaspi.kz, «Курсив» использовал данные из аудированной отчетности за соответствующий год, в том числе выплаты на основе акций в тех объемах, в каких они были указаны в аудированной отчетности (4,8 млрд тенге в 2023 году, 13,1 млрд тенге в 2022 году и 11,4 млрд тенге в 2021 году).

У Нурбанка обнаружились расхождения в аудированной отчетности за 2022 и 2023 год. В 2022 году банк сообщил, что члены СД и правления получили общее вознаграждение в размере 243 млн тенге. Однако в 2023 году ранее заявленная сумма вознаграждения за 2022 год была увеличена до 292 млн тенге. Отвечая на запрос «Курсива», в банке честно признали, что в более свежей отчетности была допущена ошибка. «В отдельной отчетности за 2023 год размер вознаграждения за 2022 год ошибочно указан из консолидированной отчетности: 292 млн тенге вместо 243 млн тенге», – сообщили в Нурбанке.

У Хоум Кредита не совпали данные аудированной отчетности и годового отчета за 2023 год. Согласно первому документу, общее вознаграждение членов СД и правления банка в 2023 году составило 849 млн тенге. Второй документ утверждает, что те же самые люди в том же самом году получили 1,1 млрд тенге (+238 млн тенге к сумме из аудита). Возможно, здесь, как и в случае с Jusan, имел место факт выплаты приостановленного вознаграждения, хотя предыдущие три года информация в годовом и аудированном отчетах совпадала. На запрос «Курсива» в Хоум Кредите не ответили.