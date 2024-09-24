Мужчину нашли повешенным на эстакаде LRT в Астане

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Видео с места происшествия распространяется среди жителей города через WhatsApp. В полиции подтвердили факт трагедии, начато расследование обстоятельств случившегося.

"На канал 102 поступило сообщение о повешенном мужчине на строительном объекте по улице Нажимеденова. Сотрудниками полиции установлена личность 38-летнего покойного. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Обстоятельства выясняются", - прокомментировали в департаменте полиции Астаны.

Проекту LRT в Астане почти 20 лет. О новой транспортной системе в столице заговорили еще в 2005 году, а непосредственно к строительству приступили в 2011-м. Ранее мы рассказывали, сколько инцидентов произошло на стройке Astana LRT за все это время.

Ранее в City Transportation Systems сообщили, что работы по возведению опор Astana LRT завершены на 100 процентов. На протяжении 22-километрового эстакадного пути легкорельсового транспорта возведены все предусмотренные проектом 799 опор.