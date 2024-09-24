Квартира Болата Назарбаева на Манхэттене выставлена на продажу почти за 2 млн долларов

Квартира, принадлежащая покойному Болату Назарбаеву , выставлена на продажу в Нью-Йорке. Апартаменты оценены почти в два миллиона долларов. Объявление появилось на американской площадке по торговле недвижимостью StreetEasy, передает kursiv.media

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Адрес квартиры, указанный в объявлении, совпадает с адресом апартаментов на Манхэттене, которые, как ранее писали казахстанские СМИ, принадлежали брату экс-президента РК Нурсултана Назарбаева.

Фото: StreetEasy

В квартире, расположенной в Нью-Йорке по адресу 55 Уолл Стрит, три спальни и две ванные комнаты, согласно объявлению. Площадь апартаментов вместе с террасой, выходящей на оживленную улицу — 194 кв м. Спальни оснащены просторными гардеробными, кухня оборудована бытовой техникой брендов Bosch, Miele и Subzero.

«Эта резиденция является частью здания с обслуживанием «в белых перчатках», предлагающего такие удобства, как швейцар, консьерж, двухуровневый фитнес-центр и благоустроенная терраса на крыше. Идеальное расположение в непосредственной близости от Battery Park City, порта South Street Seaport и недавно открывшегося Whole Foods на Бродвее. Дом вашей мечты ждет вас в замечательном оазисе роскоши и комфорта», — написано в объявлении.

Фото: StreetEasy

Апартаменты были выставлены на продажу в ноябре прошлого года. Как писало издание UlysMedia, Болат Назарбаев приобрел ее за 2,7 миллиона долларов в 2007 году. Сейчас она продается за 1 995 000 долларов. Как видно на сайте с объявлением, цена на квартиру снижалась на полмиллиона долларов четыре месяца назад.

Болата Назарбаева не раз подозревали в незаконном приобретении активов. Так, в начале прошлого года прокуратура выявила 59 участков, нелегально полученных братом экс-президента при жизни. Их общая площадь составила 244 га.

В январе этого года, уже после смерти Назарбаева, прокуратура вернула в госсобственность аффилированные с ним земли, где располагался рынок «Барыс-2». Позже, летом 2024 года, транспортной прокуратуре удалось доказать нелегальную продажу багажного терминала в «Хоргосе» Болату Назарбаеву. Сделка обошлась в 89,5 млн тенге.

«Курсив» выпустил репортаж с похорон Болата Назарбаева в Шамалгане в ноябре прошлого года. Улица, на которой жил умерший, была перекрыта полицией, а на само мероприятие пришли тысячи человек. Они вспоминали усопшего теплыми словами, а один из жителей сказал, что благодарен Болату Назарбаеву, «а как он разбогател — ответит перед Богом». Нурсултан Назарбаев, по словам местных жителей, тоже присутствовал на тех похоронах, но журналисты его не видели.