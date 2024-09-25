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25.09.2024, 13:27

Верховный суд Казахстана счел незаконным запрет на ношение платков в школах

Новости Казахстана 0 768

Казахстанским школьницам разрешили посещать занятия в платках. Такое решение вынес Верховный суд РК, подчеркнув, что права детей на образование ограничивали. Новость об этом на своей странице в Instagram сообщил правозащитник Жаслан Айтмаганбетов, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

«Верховный суд поставил точку в вопросе ограничения права на образование детям, из-за ношения платочка девочкам в школе. Своим решением ВС РК отменил постановление областного суда и признал, что подобные ограничения нарушают право на получение образования. В отстаивании прав детей участвовало несколько юристов и активистов. Каждый внес свой вклад», — рассказал правозащитник.

По его словам, подобные решения ранее признали и другие суды в четырех областях.

«Пока министерство боролось с платками, в Казахстане увеличилось количество суицидов и насилия среди детей, что очень печально. В любом случае радует, что судебная власть смотрит на нормы закона, а не на позицию министерства», — подчеркнул он.

«Курсив» обратился в Верховный суд за подтверждением данной информации. На момент публикации материала ответ не поступил.

Под постом правозащитника разгорелась нешуточная дискуссия. Одни поддерживали решение Верховного суда, а другие посчитали, что девочкам не стоит носить платок, пока они не вырастут.

«Ношение платка в школе для ребенка все же считаю лишним. Дети очень жестокие сейчас и это будет поводом для буллинга, это во-первых. Во-вторых, это не выбор девочки, а предпочтения ее родителей. Пусть девочка вырастет, и сама решит для себя, одевать ей платок или нет. И здесь прослеживается, я бы сказала, ущемление и постановка женщины в рамки уже с детства, мол, знай свое место», — написала shmidt2578.

«Пока вы будете ждать 18-летие своих детей, чтобы они сами выбрали, мир уже навяжет им кучу всего. Вы хотите привить детям то что правильно, или чтобы остальной мир сделал это за вас? Никто не собирается ждать совершеннолетие детей, чтобы заняться их воспитанием. Воспитание начинается с пеленок», — ответил пользователь ibraeverla.

Год назад министр просвещения РК Гани Бейсембаев, отвечая на вопрос журналистов о ношении платков в школах, подчеркнул, что в учебных заведениях для всех учеников важно носить именно школьную форму. Он пояснил, что вопросы, связанные с образованием, не следует смешивать с другими аспектами.

На государственном портале egov.kz говорится, что запрет на ношение хиджаба в стенах школы введен для сохранения внутреннего распорядка учебного заведения в соответствии с принципами светскости, которые не допускают преимущества какой-либо религии.

Осенью прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаеввыступая перед учителями, подчеркнул, что Казахстан – светское государство и этот принцип, по его словам, должен соблюдаться во всех сферах, в том числе и в образовательной. Глава государства тогда отметил, что ребенок должен сделать свой выбор, когда подрастет, когда у него сформируется собственное мировоззрение.  

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