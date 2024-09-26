Покупателей активов «КазМунайГаза» обяжут сохранять рабочие места и зарплаты на предприятиях

Покупатели активов «КазМунайГаза» должны будут сохранять рабочие места и зарплаты на предприятиях. Об этом сообщает Высшая аудиторская палата, передает kursiv.media

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В декабре 2023 года аудиторы обнаружили, что действующая система контроля за исполнением условий договоров купли-продажи активов «КазМунайГаза» не гарантирует их соблюдения. Нацкомпании было поручено внести изменения в свои нормативы.

В результате 17 сентября «КазМунайГаз» утвердил новые Правила реализации активов. В них предусмотрены такие условия, как сохранение профиля деятельности приобретаемого предприятия, общей численности работников и уровня их зарплат.

Теперь все условия сделки обязательно прописываются в договоре купли-продажи. Покупатель будет обязан сдавать ежеквартальные, полугодовые или годовые отчеты, подтверждающие их исполнение.

На данный момент «КазМунайГаз» имеет доли в 64 компаниях, в том числе в «КазТрансОйле», Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, Павлодарском нефтехимическом заводе, «Озенмунайгазе» и «Эмбамунайгазе».