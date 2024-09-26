«Скорая» будет выезжать на все вызовы круглосуточно. Изменения коснутся только бригад ПМСП — Минздрав

Минздрав уточнил, что только бригады первичной медико-санитарной помощи будут работать по расписанию с 8:00 до 18:00 в будние дни. В остальное время выезжать на вызовы для всех категорий больных будут бригады скорой помощи, передает kursiv.media

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Утром 25 сентября «Курсив» писал о законопроекте Минздрава, где сказано, что бригады ПМСП, которые раньше работали круглосуточно, теперь для одной категории больных будут выезжать по расписанию — до 6 вечера в будние и до полудня в субботу. В графе «пояснение» к этой норме законопроекта сказано, что содержание круглосуточных бригад отделения ПМСП «нерентабельно» и ведет к возникновению задолженности.

«Текущий тариф не обеспечивает полное покрытие всех расходов отделения СМП при организации ПМСП. В результате недостаточного финансирования наблюдается нерентабельность содержания круглосуточных бригад, что приводит к возникновению кредиторской задолженности», — сказано в тексте проекта на сайте «Открытые НПА».

В ночь с 25 на 26 сентября министерство здравоохранения РК опубликовало уточнение к законопроекту. Как заявляют в Минздраве, вместо бригад ПМСП после 6 вечера и в выходные к казахстанцам будут выезжать бригады скорой помощи.

«Cегодня в ряде СМИ опубликована неверная интерпретация содержания проекта приказа о внесении изменений в правила оказания скорой медицинской помощи. В этой связи поясняем: как и прежде, позвонив по номеру 103, все пациенты получат медицинскую помощь в полном объеме, независимо от категории вызова. В вечернее и ночное время, а также в выходные дни все категории вызовов будут обслуживать бригады скорой помощи», — сообщила представитель минздрава Айгерим Уразалиева.

Уразалиева добавила, что в рабочее время (с 8 утра до 6 вечера) бригадам первичной медико-санитарной помощи будут помогать новые мобильные бригады ПМСП.