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26.09.2024, 10:12

«Скорая» будет выезжать на все вызовы круглосуточно. Изменения коснутся только бригад ПМСП — Минздрав

Новости Казахстана 0 562

Минздрав уточнил, что только бригады первичной медико-санитарной помощи будут работать по расписанию с 8:00 до 18:00 в будние дни. В остальное время выезжать на вызовы для всех категорий больных будут бригады скорой помощи, передает kursiv.media

Фото: shutterstock
Фото: shutterstock

Утром 25 сентября «Курсив» писал о законопроекте Минздрава, где сказано, что бригады ПМСП, которые раньше работали круглосуточно, теперь для одной категории больных будут выезжать по расписанию — до 6 вечера в будние и до полудня в субботу. В графе «пояснение» к этой норме законопроекта сказано, что содержание круглосуточных бригад отделения ПМСП «нерентабельно» и ведет к возникновению задолженности. 

«Текущий тариф не обеспечивает полное покрытие всех расходов отделения СМП при организации ПМСП. В результате недостаточного финансирования наблюдается нерентабельность содержания круглосуточных бригад, что приводит к возникновению кредиторской задолженности», — сказано в тексте проекта на сайте «Открытые НПА».

В ночь с 25 на 26 сентября министерство здравоохранения РК опубликовало уточнение к законопроекту. Как заявляют в Минздраве, вместо бригад ПМСП после 6 вечера и в выходные к казахстанцам будут выезжать бригады скорой помощи. 

«Cегодня в ряде СМИ опубликована неверная интерпретация содержания проекта приказа о внесении изменений в правила оказания скорой медицинской помощи. В этой связи поясняем: как и прежде, позвонив по номеру 103, все пациенты получат медицинскую помощь в полном объеме, независимо от категории вызова. В вечернее и ночное время, а также в выходные дни все категории вызовов будут обслуживать бригады скорой помощи», — сообщила представитель минздрава Айгерим Уразалиева.

Уразалиева добавила, что в рабочее время (с 8 утра до 6 вечера) бригадам первичной медико-санитарной помощи будут помогать новые мобильные бригады ПМСП. 

«В то же время, для улучшения оперативности, к обслуживанию вызовов IV категории срочности в рабочее время будут привлекаться мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи. Таким образом, для граждан ничего не поменяется, ни один вызов не останется без внимания, а оперативность и качество обслуживания пациентов только улучшится», — заверили в Минздраве.

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