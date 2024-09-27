Осужденные в Казахстане могут зарабатывать до четверти миллиона тенге в месяц — КУИС

Трудоустроенные в колониях заключенные могут зарабатывать от 25 до 250 тысяч тенге в месяц, сообщили «Курсиву» в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК. При этом только половина (51,5%) трудоспособных осужденных работает в местах лишения свободы, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media

«Показатели заработной платы зависят индивидуально от каждого осужденного — минимальный показатель 25 тыс. тенге и максимальный 250 тыс. тенге. Оплата труда зависит от работоспособности осужденного. Осужденным, привлеченным к оплачиваемым работам, оплата труда производится в соответствии с Трудовым кодексом», — говорится в ответе.

В комитете сообщили, что пока не планируют использовать труд заключенных для уборки свалок, но привлекли около 100 осужденных к строительству жилых блоков в учреждениях УИС в Астане, Акмолинской и Павлодарской областях. Также для увеличения рабочих мест в промышленных зонах колоний идут текущие и капитальные ремонты, так как большая часть зданий там построена в 1930–1970 годах.

Всего сейчас в производственных зонах действует 280 производств, где более пяти тысяч заключенных заняты пошивом спецодежды, изготовлением строительных материалов и металлоизделий, мебели, сувенирной продукции и товаров народного потребления.

В октябре в нескольких колониях откроют новые производственные участки:

— цех по изготовлению модульных конструкций;

— производство профлиста;

— производство железобетонных модульных зданий;

— цех по производству полипропиленовых мешков;

— цех по выпуску легкого пенобетона.

Кроме того, для модернизации швейного производства закуплено 371 единиц швейного оборудования. Планируется дополнительно обучить и обеспечить рабочими местами более 200 осужденных.

Сколько всего трудоустроено заключенных в колониях. По данным комитета, из 23 655 трудоспособных осужденных трудоустроено 12 178 человек или 51,5%.

Во сколько обходится содержание заключенных. В среднем, прямые затраты на одного осужденного, подозреваемого или обвиняемого составляют 2 654 тенге в сутки. В эту сумму входит питание, одежда, постельное белье, средства гигиены, комуслуги, этапирование и проезд освобождающихся.

Если учитывать общие затраты, то государство в день тратит на содержание одного заключенного 7 502 тенге (около 233 тыс. тенге в месяц). Эти средства покрывают оплату труда, повышение квалификации, обмундирование, канцелярские товары, комуслуги, услуги связи, командировочные расходы, продукты питания, вещевое имущество, постельные принадлежности, а также расходы на содержание, ремонт и обслуживание зданий и сооружений.

Ранее «Курсив» писал, что в тюрьме не нашлось работы для экс-министра Куандык Бишимбаев, осужденного за истязание и убийство супруги к 24 годам лишения свободы. Он отбывает наказание в колонии максимальной безопасности в Акмолинской области и может найти работу по направлению «дерево и металлообработка», однако свободных вакансий там нет.