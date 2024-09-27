18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
478.54
533.76
5.17
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
27.09.2024, 16:59

Осужденные в Казахстане могут зарабатывать до четверти миллиона тенге в месяц — КУИС

Новости Казахстана 0 343

Трудоустроенные в колониях заключенные могут зарабатывать от 25 до 250 тысяч тенге в месяц, сообщили «Курсиву» в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК. При этом только половина (51,5%) трудоспособных осужденных работает в местах лишения свободы, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

«Показатели заработной платы зависят индивидуально от каждого осужденного — минимальный показатель 25 тыс. тенге и максимальный 250 тыс. тенге. Оплата труда зависит от работоспособности осужденного. Осужденным, привлеченным к оплачиваемым работам, оплата труда производится в соответствии с Трудовым кодексом», — говорится в ответе.

В комитете сообщили, что пока не планируют использовать труд заключенных для уборки свалок, но привлекли около 100 осужденных к строительству жилых блоков в учреждениях УИС в Астане, Акмолинской и Павлодарской областях. Также для увеличения рабочих мест в промышленных зонах колоний идут текущие и капитальные ремонты, так как большая часть зданий там построена в 1930–1970 годах.

Всего сейчас в производственных зонах действует 280 производств, где более пяти тысяч заключенных заняты пошивом спецодежды, изготовлением строительных материалов и металлоизделий, мебели, сувенирной продукции и товаров народного потребления. 

В октябре в нескольких колониях откроют новые производственные участки:

— цех по изготовлению модульных конструкций;

— производство профлиста; 

— производство железобетонных модульных зданий;

— цех по производству полипропиленовых мешков;

— цех по выпуску легкого пенобетона. 

Кроме того, для модернизации швейного производства закуплено 371 единиц  швейного оборудования. Планируется дополнительно обучить и обеспечить рабочими местами более 200 осужденных.

Сколько всего трудоустроено заключенных в колониях. По данным комитета, из 23 655 трудоспособных осужденных трудоустроено 12 178 человек или 51,5%.

Во сколько обходится содержание заключенных. В среднем, прямые затраты на одного осужденного, подозреваемого или обвиняемого составляют 2 654 тенге в сутки. В эту сумму входит питание, одежда, постельное белье, средства гигиены, комуслуги, этапирование и проезд освобождающихся.

Если учитывать общие затраты, то государство в день тратит на содержание одного заключенного 7 502 тенге (около 233 тыс. тенге в месяц). Эти средства покрывают оплату труда, повышение квалификации, обмундирование, канцелярские товары, комуслуги, услуги связи, командировочные расходы, продукты питания, вещевое имущество, постельные принадлежности, а также расходы на содержание, ремонт и обслуживание зданий и сооружений. 

Ранее «Курсив» писал, что в тюрьме не нашлось работы для экс-министра Куандык Бишимбаев, осужденного за истязание и убийство супруги к 24 годам лишения свободы. Он отбывает наказание в колонии максимальной безопасности в Акмолинской области и может найти работу по направлению «дерево и металлообработка», однако свободных вакансий там нет.  

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?