В Актау и Курчатове могут построить малые АЭС

Маломодульные атомные электростанции могут быть построены после 2030 года в городах Актау и Курчатов, сообщил «Курсиву» директор департамента атомной энергии и промышленности министерства энергетики Гумар Сергазин , передает kursiv.media

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«В перспективе мы сейчас разрабатываем – «Казахстанские атомные электрические станции» разрабатывают как раз проект, изучают маломодульные реакторы совместно с возобновляемыми источниками энергии. Ветер, солнце и как раз маломодульные реакторы. Но этот проект на перспективу. Как только будет принято положительное решение на референдуме в будущем в перспективе можно рассмотреть маломодульные реакторы», — сказал он «Курсиву».

По его словам, предлагаемые иностранными вендорами маломодульные реакторы должны хорошо себя зарекомендовать в работе, поэтому решение об их строительстве в Казахстане может быть принято после 2030 года.

«Но обратно мы должны апробировать, мы должны понимать, что есть такие референтные реакторы, которые себя зарекомендовали. Как только соответствующие вендоры, которые будут вводить маломодульные реакторы, если кто себя хорошо зарекомендует, но это уже будет после 2030 года. Соответственно, можно рассматривать и строить локально в западной зоне – как раз на площадке МАЭК можно поставить маломодульный реактор, в южной зоне, на востоке. Да, в Курчатове», — сказал Сергазин.

Решение по строительству малой АЭС в конкретном городе будет приниматься в зависимости от дефицита электроэнергии и роста потребления в регионе, уточнил он.

«В перспективе, если восточному региону надо будет, конечно, было бы неплохо маломодульный реактор установить именно в Курчатове. Дать восточной зоне атомную генерацию, учитывая, что там имеется хорошая площадка, есть Национальный ядерный центр, компетенции», — отметил глава комитета.

По его словам, до наработки практики использования малых АЭС Казахстан пока воздержится от их строительства, сосредоточившись на необходимости запуска запланированной АЭС на 2,4 ГВт.

«Референтных блоков по маломодульным (реакторам – Курсив) на сегодняшний день не существует. Поэтому мы выбрали водо-водяные (реакторы для первой АЭС в Казахстане на 2,4 ГВт – Курсив) – те, которые уже апробированы и имеют свою историю, и с которыми не было ни одного инцидента. Поэтому рисковать и строить первую малую модульную атомную станцию в Казахстане мы не беремся, поэтому мы рассмотрели реакторы большой мощности», — сказал он.

Кроме того, Сергазин высказал мнение о том, что использование при строительстве первой АЭС сухих градирен приведет к значительному удорожанию проекта.

«Если рассматривать сухие градирни, то, соответственно, проект будет дорожать, как минимум, на 2-3 млрд (долларов – Курсив), если не более. Поэтому сухие градирни — это очень дорогой проект. Плюс еще на работу этой сухой градирни необходима электроэнергии с этой АЭС, чтобы работала эта сухая градирня. Пару процентов (от производимой АЭС электроэнергии – Курсив) будет точно уходить (на обеспечение работы сухой градирни на этой же АЭС – Курсив)», — сказал он.

По его словам, Узбекистан рассматривал возможность постройки АЭС с сухой градирней, однако в итоге отказался от этой идеи.

Мангистауский атомный энергетический комбинат (МАЭК) образован 1 июля 1968 года. Задачей предприятия является снабжение промышленности и населения региона электрической энергией, тепловой энергией и водой. Из-за аварии на энергостанции МАЭК в июле 2023 года нефтегазовые компании Мангистауской и Атырауской области, а также другие предприятия региона столкнулись с падением объема поставок электроэнергии.

В мае 2023 года «Курсив» писал, что стоимость мероприятий по ликвидации МАЭК составляет 705 млрд тенге. Огромная стоимость ликвидации МАЭК сложилась из-за сложности производства и требований к безопасности – в 1968–1999 годы на предприятии работал ядерный реактор БН-350 установленной мощностью 175 МВт, с помощью которого вырабатывали электроэнергию, пар и опресняли воду из Каспийского моря. С 1999 года установка находится в режиме вывода из эксплуатации.

В областном центре Мангистауской области – Актау – можно построить малую атомную электростанцию с двумя или четырьмя российскими водо-водяными реакторами «Ритм-200Н» по 55 МВт каждый (110 или 220 МВт соответственно) на площадке, где располагается выводимый из эксплуатации реактор БН-350 (на быстрых нейтронах), заявила в июне председатель ассоциации «Ядерное общество Казахстана» Ирина Тажибаева.

В конце мая «Росатом» сообщил о заключении контракта между дирекцией по строительству АЭС при агентстве по атомной энергии при правительстве Узбекистана и компанией «Атомстройэкспорт» (входит в структуру «Росатома») на сооружение АЭС малой мощности на озере Тузкан в Джизакской области. Общая мощность АЭС составит 330 МВт – шесть реакторов по 55 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступит «Росатом», к строительству также могут привлечь узбекистанские компании. Это первый экспортный контракт на строительство малой АЭС для «Росатома». Стоимость проекта не раскрывается. Строительство планировалось начать этим летом, а запуск реакторов ожидался в 2029–2033 годы.

Первоначально Узбекистан планировал строительство полноценной АЭС мощностью 2,4 ГВт с двумя водо-водяными реакторами «ВВЭР-1200» — станцию аналогичной мощности планируется построить и в Казахстане.