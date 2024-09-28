18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
478.54
533.76
5.17
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
27.09.2024, 20:47

У каких работников в Казахстане быстрее всего растут зарплаты

Новости Казахстана 0 404

По данным Бюро нацстатистики, во втором квартале зарплаты казахстанских специалистов быстрее всего росли в сферах информации и связи, финансов и страхования, а также в отрасли строительства. Особенно рост заметен в Алматы, который обогнал Астану по темпам увеличения средних заработных плат, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

Согласно отчету, самый высокий рост зарплат наблюдается в отрасли информации и связи — за год доходы работников там в среднем выросли на 40,1%, достигнув показателя в 715 тыс. тенге. На втором месте находится сфера финансы и страховая деятельность, где зарплаты увеличились на 23,3% и составили в среднем 800 тыс. тенге. Третье место заняла отрасль строительства — 24,6% и 391 тыс. тенге.

В то же время наименьший рост показала сфера административного и вспомогательного обслуживания — там за год зарплаты выросли всего на 3,3%, достигнув 295 тыс. тенге. Также низкие темпы показали отрасли госуправления и обороны, где зарплаты выросли на 5,2% и составили 316 тыс. тенге, и здравоохранения и соцобслуживания — 5,6% и 315 тыс. тенге.

Среди регионов наибольший рост средних зарплат произошел в Алматы (22% и 449 тыс. тенге), на втором месте – Мангистауская область (20,6% и 569 тыс.), на третьем — Карагандинская область (14,9% и 312 тыс.). В Астане рост составил 14,2%, достигнув 457 тыс. тенге.

Меньше всего зарплаты выросли в ЗКО (8,2% и 319 тыс.), а также в Туркестанской (9,1% и 315 тыс) и Кызылординской (9,2% и 344 тыс.) областях. 

Ранее «Курсив» писал, что во втором квартале 2024 года средняя зарплата в Казахстане составила 403,2 тыс. тенге. Она выросла на 10,3% по сравнению с прошлым годом. Однако с учетом инфляции реальный рост составил лишь 1,7%. 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?