У каких работников в Казахстане быстрее всего растут зарплаты

По данным Бюро нацстатистики, во втором квартале зарплаты казахстанских специалистов быстрее всего росли в сферах информации и связи, финансов и страхования, а также в отрасли строительства. Особенно рост заметен в Алматы, который обогнал Астану по темпам увеличения средних заработных плат, передает kursiv.media

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Согласно отчету, самый высокий рост зарплат наблюдается в отрасли информации и связи — за год доходы работников там в среднем выросли на 40,1%, достигнув показателя в 715 тыс. тенге. На втором месте находится сфера финансы и страховая деятельность, где зарплаты увеличились на 23,3% и составили в среднем 800 тыс. тенге. Третье место заняла отрасль строительства — 24,6% и 391 тыс. тенге.

В то же время наименьший рост показала сфера административного и вспомогательного обслуживания — там за год зарплаты выросли всего на 3,3%, достигнув 295 тыс. тенге. Также низкие темпы показали отрасли госуправления и обороны, где зарплаты выросли на 5,2% и составили 316 тыс. тенге, и здравоохранения и соцобслуживания — 5,6% и 315 тыс. тенге.

Среди регионов наибольший рост средних зарплат произошел в Алматы (22% и 449 тыс. тенге), на втором месте – Мангистауская область (20,6% и 569 тыс.), на третьем — Карагандинская область (14,9% и 312 тыс.). В Астане рост составил 14,2%, достигнув 457 тыс. тенге.

Меньше всего зарплаты выросли в ЗКО (8,2% и 319 тыс.), а также в Туркестанской (9,1% и 315 тыс) и Кызылординской (9,2% и 344 тыс.) областях.

Ранее «Курсив» писал, что во втором квартале 2024 года средняя зарплата в Казахстане составила 403,2 тыс. тенге. Она выросла на 10,3% по сравнению с прошлым годом. Однако с учетом инфляции реальный рост составил лишь 1,7%.